Quim Salvi: «Demanaria al pròxim rector de la UdG aprendre de les generacions anteriors»
El 27 de novembre hi ha eleccions al rectorat i deixarà al càrrec després de vuit anys
Assegura haver avançat en els eixos pels quals es van presentar: innovació, posar al centre les persones i ser una universitat connectada
Són vuit anys com a rector. Quina valoració en fa?
Molt positiva. En vuit anys passen moltes coses, com la pandèmia o la crisi energètica, però s'han dut a terme projectes molt importats centrats en aquells eixos amb els quals ens vam presentar, passant per la innovació, posant al centre les persones i amb l'impacte de ser una universitat al servei del país que s'ha de transmetre a la societat.
De tots els projectes, n’hi ha algun que li hagi fet especial il·lusió?
L'acord de claustre per l'aprovació del Model UdG21, que pensa i repensa com s'ha de fer la docència en els pròxims anys per aconseguir que es produeixi l'aprenentatge. També tota la part de compromís comunitari, com per exemple, la creació de 24 càtedres repartides per tot el territori, i en aquest àmbit s'ha creat la Fundació Girona, Regió de Coneixement, per dinamitzar inversions d'innovació territorial. I també un projecte que és el més important per aquesta primera meitat de segle que és el campus de Salut. Haver aconseguit una aliança amb totes les institucions per fer un projecte comú és molt important.
Quin paper tindrà la UdG en aquest campus de Salut?
Molt rellevant. Hi haurà les facultats d'Infermeria i Medicina. A més, estem treballant per introduir el grau en Farmàcia, previst pel curs 27-28. En un mateix espai hi haurà la part docent, la part de recerca i la part empresarial connectada amb la part mèdica i assistencial. Està tots en un mateix espai propícia que passin coses i que la gent col·labori.
El campus de Salut permetrà que tots estem en un mateix espai, i això propicia que passin coses i que la gent col·labori
Hi ha algun projecte que s’hagi quedat amb l’espineta de no haver pogut tirar endavant?
La residència d'estudiants. S'ha avançat, però m'hauria agradat anar més de pressa i que a hores d'ara ja es construís.
Per executar aquests projectes demanaria més finançament?
No en tenim prou. Per exemple, comprem el complex de les Butinyanes sabent que no tenim els diners per reformar-lo, però és una inversió. El comprem esperant que millorin els temps i que puguem tenir un pla d'inversions universitàries que ens permeti fer més actuacions com les que havíem tingut abans del 2008 que ens permetien créixer com a universitat. S'han fet coses des de llavors, però no amb la mateixa intensitat. La UdG necessita un pla d'inversions per eliminar tots els mòduls prefabricats i anant-nos adaptant a les noves necessitats.
Durant aquests vuit anys com ha evolucionat la UdG?
En molts d'aspectes. S'ha notat la modernització i digitalització de la universitat. És una evidència. Som una universitat molt més digital de la que érem. També s'ha notat el canvi amb la presència en el territori. La UdG és un agent molt important a nivell territorial. La gent ens ve a buscar i això és significatiu.
I en quins àmbits creu que pot millorar?
Sempre hi ha capacitat de millora. Amb la digitalització hem de continuar millorant, també amb tots els temes de relleu generacional i rejoveniment de les plantilles. Sempre podem fer més coses pel nostre territori, les comarques gironines són un territori molt dinàmic. També més inversió amb infraestructures perquè tenir una universitat pública a les comarques gironines és un servei per les famílies que poden enviar els seus fills i filles a una universitat d'excel·lència i de qualitat, com s'ha demostrat amb l'aliança ACROSS.
Això, lligat amb el fet que cada any hi ha més demanda. Vol dir que les coses s’estan fent bé.
S'ha anat consolidant i és feina de tots els anys, no només d'un mandat. S'ha treballat en la millora de la qualitat, de la innovació i de l'oferta. Cada vegada les coses s'estan fent més bé. La universitat creix amb activitat investigadora i docent, i cada vegada té més prestigi. Les famílies ho veuen i fa que tinguin més confiança en enviar els seus fills i filles a la UdG.
Quant a sostenibilitat també s’han fet esforços importants. Què en destacaria?
S’han aplicat els plans per la crisi energètica i per la sequera, i això ha comportat estalvis significatius, amb mesures que encara es mantenen malgrat que les emergències no són tan importants. A més, estem fent inversions a les cobertes de diferents edificis per la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Hem d'avançar en la sostenibilitat, sobretot amb les plaques fotovoltaiques, per ser autosuficients.
Un dels moments més complicats que ha hagut d’afrontar com a rector ha estat la pandèmia?
Sí. La pandèmia va ser una tragèdia humana de primer ordre. Ens va exigir moltíssim i, a la vegada, la comunitat universitària es va cohesionar i bolcar per atendre les necessitats. El sistema sanitari no donava l'abastat i la universitat va ajudar tot el que vam poder. Vam fer proves PCR i enviar estudiants al sistema sanitari perquè no donaven l'abast. La universitat es va tancar tres mesos, i ens vam adaptar a les classes en línia amb un moment. Havíem avançat amb temes de modernització i digitalització, però la pandèmia va fer accelerar la dinàmica.
La pandèmia ens va exigir moltíssim i, a la vegada, la comunitat universitària es va cohesionar i bolcar per atendre necessitats
I ara, per on creu que passa el futur de la UdG?
Passa pels mateixos eixos que ens van definir en el seu moment, perquè la capacitat de millora no acaba mai. Passa per la innovació, per continuar posant les persones al centre del projecte universitari i per ser universitat connectada, treballant en xarxa amb territori, però també amb vocació internacional. A curt termini passa perquè el campus de la Salut vagi bé, perquè es pugui ampliar el campus del Barri Vell, i igual amb el campus de Montilivi. També hi ha un gir important, perquè ens hem acostumat a fer classes a graus, màsters i doctorats i ho haurà de fer a la formació al llarg de la vida, que ha de créixer molt més.
Què farà Quim Salvi quan deixi de ser rector?
Tornar al departament d'Arquitectura i Tecnologia de computadors a fer docència i recerca.
Ho trobarà a faltar?
M'ha agradat molt la feina de rector. No hi ha major honor que la comunitat et faci confiança per ser rector de la teva universitat. Després de vuit anys s'ha acabat l'etapa, hi ha eleccions i és una nova oportunitat de millora per la universitat. Estaré al servei del nou rectorat.
Què li demanaria al pròxim rector o rectora?
Li demanaria que comptés amb tota la comunitat universitària i amb tot el coneixement adquirit per totes les generacions que l'han precedit. Això és el que fa gran la universitat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un autònom, preocupat per la pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà només això
- Carta d'un lector sobre l'AVE Girona-Barcelona: 'A vegades, sembla més fàcil trobar entrades per a un concert d’Oasis
- Cuina casolana per menys de tres euros a Olot
- Condemnem una parella per educar el fill a casa: 'És una desescolarització irresponsable
- Cau un arbre d'uns trenta metres al parc de la Devesa
- Aquests són els millors canelons tradicionals de carnisseria
- Oxigen i alegria a Montilivi: El Girona supera l'Alabès i respira (1-0)
- Dol al sector universitari: el rector de la Universitat Ramon Llull mor de forma sobtada