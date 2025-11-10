S’obren les inscripcions per assistir al II Congrés de Benestar Emocional
L’esdeveniment tindrà lloc els dies 19 i 20 de gener del 2026 al Palau de Fires de Girona
Redacció
Aquest dilluns s'han obert les inscripcions per assistir al II Congrés de Benestar Emocional, que tindrà lloc els dies 19 i 20 de gener del 2026 al Palau de Fires de Girona. La segona edició de l’esdeveniment, organitzat per l’Ajuntament de Girona i Fira de Girona, es portarà a terme sota el títol de “La revolució de cuidar” i girarà al voltant de la importància de cuidar-se un mateix i els altres en un context social condicionat per la salut mental, la bellesa i les xarxes socials.
Aquesta segona edició del congrés vol visibilitzar i donar eines per afrontar les dificultats específiques que afronten diferents col·lectius, com les dones, les persones cuidadores i els joves, des d’una perspectiva interseccional i inclusiva. També pretén sensibilitzar sobre la importància de prevenir i promocionar la salut emocional des d’un enfocament global, que inclogui la salut mental, la nutrició, les xarxes socials i l’atenció plena. A més, té la voluntat de potenciar la participació activa i el diàleg, fomentant espais on es puguin compartir vivències, inquietuds i eines pràctiques per millorar el benestar emocional en l’àmbit personal, social i comunitari. I tot plegat, amb el desig d’impulsar la col·laboració entre entitats, institucions i professionals per crear un teixit comunitari fort i compromès amb la salut emocional de totes les persones.
La regidora de Salut i Benestar Emocional de l’Ajuntament de Girona, Sílvia Bosch Agustí, ha assenyalat que “aquesta segona edició, amb el títol ‘La revolució de cuidar’, ens convida a entendre que cuidar-se i cuidar els altres no és un luxe, sinó una responsabilitat col·lectiva. Girona vol ser una ciutat que té cura de la seva gent, dels seus joves, de les seves dones i de les persones que sostenen els altres. Amb polítiques valentes i amb espais per pensar-nos com a societat”.
Es pot consultar més informació sobre el Congrés i fer-ne les inscripcions fer a través del web: https://web.girona.cat/benestaremocional
Conferències, diàlegs i taules rodones
Les jornades arrencaran el 19 de gener amb la conferència inaugural “El coratge emocional per cuidar-se”, a càrrec de la psicòloga i coach emocional i relacional Joana Frigolé, i la inauguració de l’exposició “Blanco y miedo”, de la il·lustradora Marta Marín.
A continuació tindrà lloc el diàleg “Sostenir-ho tot: el pes invisible de ser dona”, entre la psicòloga i directiva especialitzada en lideratge empresarial, fundadora de Hunivers i referent en la selecció de talent per a empreses familiars, Esther Casademont Ruhí, i el periodista Jofre Llombart. Tot seguit, es portarà a terme una taula rodona sota el nom d’“Adquirir fortalesa a través de l’experiència”, amb la participació de la representant del projecte HENKA de l’Hospital Sant Joan de Déu, Adriana Galtés; el membre de l’Escola de Noves Oportunitats de la Garrotxa, Àngel Serrat; la infermera i doctora honoris causa per la Universitat de Vic, Núria Cuxart; el representant de la Fundació Salut i Persona Joan Piñol, i la regidora de Salut i Benestar Emocional de l’Ajuntament de Girona i directora d’Infermeria de Clínica Girona, Sílvia Bosch Agustí.
La sessió de la tarda començarà amb una conversa sobre “Salut, bellesa i xarxes socials” entre la periodista Patrycia Centeno i la dietista, nutricionista i experta en educació nutricional i hàbits saludables Júlia Farré. Tot seguit, hi haurà un espai de diàleg obert entre la directora de l’ACAB, Sara Bujalance; la psicòloga especialista en sexualitats i relacions i docent de la Universitat de VIC, Sílvia Catalán; el director del Fòrum Gastronòmic de Girona, Albert Labastida; un/a testimoni, i el tinent d’alcaldia i regidor de Talent, Innovació, Salut i Comunitat de l’Ajuntament de Girona i metge expert en gastroenterologia i investigador, Xavier Aldeguer Manté.
El filòsof i teòleg català Francesc Torralba obrirà la segona jornada del congrés, el 20 de gener, amb la conferència “Entre cures i silencis: com sostenir les persones cuidadores”. Seguidament, tindrà lloc la taula rodona “Veus que cuiden: vivències i reptes des de diferents perspectives”, amb la participació de la representant de la Fundació Maragall, Glòria Mas; la representant de l’Oncolliga, Sylvia Miàs; la professora d’Infermeria de la Universitat de Girona i investigadora en envelliment saludable, promoció de la salut i qualitat docent, Cristina Bosch; la psicòloga i representant de la delegació de Girona del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, Sònia Campos; la sociòloga i tècnica coordinadora de l’equip de polítiques de gènere i LGTBI de l’Ajuntament de Girona, Judit Font, i un representant de Mèmora. El pòdcast “La importància de les cures” amb el periodista Antoni Bassas i la psicòloga Alfa Alfageme tancarà la sessió del matí.
A la tarda es projectarà el documental “Anhedònia dins la depressió”, del periodista Fidel Masreal, i posteriorment hi haurà un col·loqui amb el mateix Masreal; el psiquiatre i director de Salut Mental i Addiccions de l’Institut d’Assistència Sanitària, Claudi Camps, i una testimoni de la malaltia.
En paral·lel, es portaran a terme diverses activitats paral·leles amb inscripcions a part del congrés, com una sessió de meditació, un taller d’art teràpia, un tastet de ioga nidra i un taller introductori de zentangle.
