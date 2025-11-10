Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

S’obren les inscripcions per assistir al II Congrés de Benestar Emocional

L’esdeveniment tindrà lloc els dies 19 i 20 de gener del 2026 al Palau de Fires de Girona

Una imatge d’arxiu de la primera edició del Congrés de Benestar Emocional.

Una imatge d’arxiu de la primera edició del Congrés de Benestar Emocional. / Aj. de Girona

Redacció

Girona

Aquest dilluns s'han obert les inscripcions per assistir al II Congrés de Benestar Emocional, que tindrà lloc els dies 19 i 20 de gener del 2026 al Palau de Fires de Girona. La segona edició de l’esdeveniment, organitzat per l’Ajuntament de Girona i Fira de Girona, es portarà a terme sota el títol de “La revolució de cuidar” i girarà al voltant de la importància de cuidar-se un mateix i els altres en un context social condicionat per la salut mental, la bellesa i les xarxes socials.

Aquesta segona edició del congrés vol visibilitzar i donar eines per afrontar les dificultats específiques que afronten diferents col·lectius, com les dones, les persones cuidadores i els joves, des d’una perspectiva interseccional i inclusiva. També pretén sensibilitzar sobre la importància de prevenir i promocionar la salut emocional des d’un enfocament global, que inclogui la salut mental, la nutrició, les xarxes socials i l’atenció plena. A més, té la voluntat de potenciar la participació activa i el diàleg, fomentant espais on es puguin compartir vivències, inquietuds i eines pràctiques per millorar el benestar emocional en l’àmbit personal, social i comunitari. I tot plegat, amb el desig d’impulsar la col·laboració entre entitats, institucions i professionals per crear un teixit comunitari fort i compromès amb la salut emocional de totes les persones.

La regidora de Salut i Benestar Emocional de l’Ajuntament de Girona, Sílvia Bosch Agustí, ha assenyalat que “aquesta segona edició, amb el títol ‘La revolució de cuidar’, ens convida a entendre que cuidar-se i cuidar els altres no és un luxe, sinó una responsabilitat col·lectiva. Girona vol ser una ciutat que té cura de la seva gent, dels seus joves, de les seves dones i de les persones que sostenen els altres. Amb polítiques valentes i amb espais per pensar-nos com a societat”.

Es pot consultar més informació sobre el Congrés i fer-ne les inscripcions fer a través del web: https://web.girona.cat/benestaremocional 

Conferències, diàlegs i taules rodones

Les jornades arrencaran el 19 de gener amb la conferència inaugural “El coratge emocional per cuidar-se”, a càrrec de la psicòloga i coach emocional i relacional Joana Frigolé, i la inauguració de l’exposició “Blanco y miedo”, de la il·lustradora Marta Marín.

A continuació tindrà lloc el diàleg “Sostenir-ho tot: el pes invisible de ser dona”, entre la psicòloga i directiva especialitzada en lideratge empresarial, fundadora de Hunivers i referent en la selecció de talent per a empreses familiars, Esther Casademont Ruhí, i el periodista Jofre Llombart. Tot seguit, es portarà a terme una taula rodona sota el nom d’“Adquirir fortalesa a través de l’experiència”, amb la participació de la representant del projecte HENKA de l’Hospital Sant Joan de Déu, Adriana Galtés; el membre de l’Escola de Noves Oportunitats de la Garrotxa, Àngel Serrat; la infermera i doctora honoris causa per la Universitat de Vic, Núria Cuxart; el representant de la Fundació Salut i Persona Joan Piñol, i la regidora de Salut i Benestar Emocional de l’Ajuntament de Girona i directora d’Infermeria de Clínica Girona, Sílvia Bosch Agustí.

La sessió de la tarda començarà amb una conversa sobre “Salut, bellesa i xarxes socials” entre la periodista Patrycia Centeno i la dietista, nutricionista i experta en educació nutricional i hàbits saludables Júlia Farré. Tot seguit, hi haurà un espai de diàleg obert entre la directora de l’ACAB, Sara Bujalance; la psicòloga especialista en sexualitats i relacions i docent de la Universitat de VIC, Sílvia Catalán; el director del Fòrum Gastronòmic de Girona, Albert Labastida; un/a testimoni, i el tinent d’alcaldia i regidor de Talent, Innovació, Salut i Comunitat de l’Ajuntament de Girona i metge expert en gastroenterologia i investigador, Xavier Aldeguer Manté. 

El filòsof i teòleg català Francesc Torralba obrirà la segona jornada del congrés, el 20 de gener, amb la conferència “Entre cures i silencis: com sostenir les persones cuidadores”. Seguidament, tindrà lloc la taula rodona “Veus que cuiden: vivències i reptes des de diferents perspectives”, amb la participació de la representant de la Fundació Maragall, Glòria Mas; la representant de l’Oncolliga, Sylvia Miàs; la professora d’Infermeria de la Universitat de Girona i investigadora en envelliment saludable, promoció de la salut i qualitat docent, Cristina Bosch; la psicòloga i representant de la delegació de Girona del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, Sònia Campos; la sociòloga i tècnica coordinadora de l’equip de polítiques de gènere i LGTBI de l’Ajuntament de Girona, Judit Font, i un representant de Mèmora. El pòdcast “La importància de les cures” amb el periodista Antoni Bassas i la psicòloga Alfa Alfageme tancarà la sessió del matí.

A la tarda es projectarà el documental “Anhedònia dins la depressió”, del periodista Fidel Masreal, i posteriorment hi haurà un col·loqui amb el mateix Masreal; el psiquiatre i director de Salut Mental i Addiccions de l’Institut d’Assistència Sanitària, Claudi Camps, i una testimoni de la malaltia.

En paral·lel, es portaran a terme diverses activitats paral·leles amb inscripcions a part del congrés, com una sessió de meditació, un taller d’art teràpia, un tastet de ioga nidra i un taller introductori de zentangle.   

