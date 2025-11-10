Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Salt acull la vuitena edició de la cursa solidària pels afectats de Duchenne

Es fa el dia 16 de novembre i hi haurà tres recorreguts per una jornada on els beneficis aniran destinats a l'hospital Sant Joan de Déu

El cartell de la vuitena edició.

El cartell de la vuitena edició. / DdG

Redacció

Salt

Salt acull aquest diumenge (16 de novembre) la vuitena edició de la cursa solidària pels afectats de la malaltia de Duchenne. La cursa sortirà del pavelló de Salt hi recorrerà les Deveses. Les inscripcions tenen un cost de deu euros i es poden fer en línia a la web www.curses.cat i el mateix dia de la cursa a partir de les nou del matí.

Hi haurà tres recorreguts: Una cursa competitiva de nou quilòmetres, una caminada de cinc quilòmetres i una volta inclusiva de 1,2 quilòmetres.  

L'Associació sense ànim de lucre que organitza la cursa, Duchenne Somriures Valents, està formada per familiars i amistats d'infants i joves afectats per la distròfia muscular de Duchenne, una malaltia neuromusculars degenerativa que malauradament, avui dia no té cura. Els beneficis de la cursa es destinaran a la recerca d'aquesta malaltia a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, i a donar suport a les famílies afectades.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents