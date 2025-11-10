Salt acull la vuitena edició de la cursa solidària pels afectats de Duchenne
Es fa el dia 16 de novembre i hi haurà tres recorreguts per una jornada on els beneficis aniran destinats a l'hospital Sant Joan de Déu
Redacció
Salt acull aquest diumenge (16 de novembre) la vuitena edició de la cursa solidària pels afectats de la malaltia de Duchenne. La cursa sortirà del pavelló de Salt hi recorrerà les Deveses. Les inscripcions tenen un cost de deu euros i es poden fer en línia a la web www.curses.cat i el mateix dia de la cursa a partir de les nou del matí.
Hi haurà tres recorreguts: Una cursa competitiva de nou quilòmetres, una caminada de cinc quilòmetres i una volta inclusiva de 1,2 quilòmetres.
L'Associació sense ànim de lucre que organitza la cursa, Duchenne Somriures Valents, està formada per familiars i amistats d'infants i joves afectats per la distròfia muscular de Duchenne, una malaltia neuromusculars degenerativa que malauradament, avui dia no té cura. Els beneficis de la cursa es destinaran a la recerca d'aquesta malaltia a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, i a donar suport a les famílies afectades.
- Un autònom, preocupat per la pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà només això
- Carta d'un lector sobre l'AVE Girona-Barcelona: 'A vegades, sembla més fàcil trobar entrades per a un concert d’Oasis
- Condemnem una parella per educar el fill a casa: 'És una desescolarització irresponsable
- Aquests són els millors flequers de Catalunya: un gironí en el podi
- Dol al sector universitari: el rector de la Universitat Ramon Llull mor de forma sobtada
- Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus
- Una víctima dels 'escopidors' de Girona: 'No camino tranquil·la pel meu barri perquè tinc por de tornar-me’l a trobar
- Cuina casolana per menys de tres euros a Olot