Salt compra 6 pisos més per destinar-los a lloguer social i ja en gestiona 225
La setmana passada es va signar l’adquisició de tres pisos més per la modalitat de tanteig i retracte i en els pròxims dies formalitzarà la compra de tres habitatges més per un valor global de 240.575 euros
Redacció
L’Ajuntament de Salt compra sis pisos més per destinar-los a la borsa pública d’habitatge del municipi per a lloguers socials dels demandants d’habitatge inscrits i que han seguit tots els passos previstos al Reglament de l’Habitatge de Salt, vigent des del 2021. En concret, la setmana passada l’alcalde de Salt, Jordi Viñas, va formalitzar la compra per part del consistori de tres habitatges i està previst que en els pròxims dies es pugui repetir l’operació amb tres altres adquisicions d’immobles. La compra global dels sis habitatges distribuïts a diversos punts del municipi suposa una inversió de més de 240.575 euros i permetrà disposar ja de la gestió de 225 immobles per part de l’Oficina Local d’Habitatge i la Gestora Urbanística Nou Salt.
L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha destacat que a Salt segueixen "fent una aposta clara per les polítiques actives d’habitatge. La compra i rehabilitació de pisos ens permet donar resposta a una de les necessitats més importants de la ciutadania, l’accés a un habitatge digne i assequible". "Continuarem treballant per ampliar i consolidar aquest parc públic, que és un dels més potents de Catalunya”, ha dit.
En paral·lel, al llarg d’aquest any s’han rehabilitat i millorat tretze habitatges que ha suposat una inversió de més de 226.140 euros. Ara s’està treballant perquè abans de final d’any estiguin a punt perquè es puguin adjudicar a famílies o ciutadans dels diversos grups que preveu el Reglament de l’Habitatge. D’entre tots aquests pisos en què s’hi ha fet obres, quatre s’han pogut adjudicar a famílies o persones exhipotecades que han pogut regularitzar la seva situació i s’espera que des d’ara fins a final d’any es puguin adjudicar vuit habitatges més.
El total de pisos
Del parc d’habitatge públic que ha anat comprant l’Ajuntament de Salt se situa als 225 pisos, dels quals 36 habitatges són de propietaris privats que cedeixen a l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) perquè en faci la gestió del lloguer d’aquests immobles. Això fa que ara el consistori tingui ja un parc públic habitatges consolidat i sigui el municipi de Catalunya que més reinverteix en polítiques d’habitatge, com va reconèixer un estudi de la Universitat Pompeu Fabra i es va fer públic fa uns mesos.
El tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Àlex Barceló, ha remarcat que cada any fan "un esforç pressupostari molt gran per seguir rehabilitant pisos i posar-los a lloguer social. Gràcies a aquesta política, anualment aconseguim rehabilitar entre 12 i 15 habitatges, que després s’adjudiquen a famílies o ciutadans que ho necessiten·. ·És un compromís ferm que té un impacte directe i positiu en la vida de moltes persones”, ha assenyalat.
De l’actual parc d’habitatge públic, més de 140 ja estan adjudicats i amb famílies que hi viuen, mentre que n’hi ha 85 en procés de disposar-ne o punt per a la rehabilitació i millora per poder-los posar a disposició dels demandants d’habitatge inscrits a l’Oficina Local d’Habitatge.
