Tallen la GI-531 a Sant Gregori: “Entre camions i curses, és un perill constant”
Una trentena de veïns reclamen limitar els camions a 12 metres, demanen més control sobre els vehicles esportius que hi fan proves de conducció i apel·len als ciclistes a circular en línia d’un
Una trentena de veïns han tallat aquest dilluns al matí la carretera GI-531, a Sant Gregori, per denunciar la “perillositat del tram que connecta amb Sant Aniol de Finestres”. L’acció s’ha fet al punt conegut com el Pal de Canet i ha durat prop d’un quart d’hora, amb la presència dels Mossos d’Esquadra regulant el trànsit.
Els veïns asseguren que la via s’ha convertit en un punt conflictiu pel pas constant de camions de gran tonatge, grups nombrosos de ciclistes i cotxes esportius que hi fan proves de conducció o curses. Segons denuncien, aquesta combinació fa que la carretera «sigui un perill constant tant per als conductors com per als veïns que hi transiten diàriament».
El portaveu del grup veïnal, Christian Tubau, ha explicat que demanen limitar el pas de camions a un màxim de 12 metres de llargada i que les administracions «posin fi a l’ús de la carretera com a pista de proves». També reclamen més conscienciació entre els ciclistes, perquè circulin en línia d’un i no en grups que ocupin tot el carril.
Tubau ha assegurat que «no es tracta d’anar contra ningú, sinó d’evitar accidents» i ha demanat que les administracions competents prenguin mesures urgents per millorar la seguretat d’aquest tram. Els veïns no descarten noves mobilitzacions si no hi ha respostes a curt termini.
