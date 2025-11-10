La UdG construirà nous equipaments i n’ampliarà als campus de Montilivi i Barri Vell
La universitat està a l’espera que l’Ajuntament de Girona doni el vistiplau al projecte d’urbanització per poder licitar i, posteriorment, aixecar la nova residència
Es vol ampliar el servei d’esports, però el projecte està aturat a l’espera del que faci el Girona FC
La Universitat de Girona està treballant per poder construir nous equipaments i ampliar alguns espais que ja tenen davant la demanda, cada vegada més alta, dels alumnes que volen estudiar a la universitat. Ara per ara, i a part del futur campus de Salut, on un cop construït hi aniran les facultats de Medicina, Infermeria i Farmàcia (amb previsió d'inici pel curs 2027-28), l'objectiu se centre ara en fer créixer els campus de Montilivi i el del Barri Vell.
Pel que fa a Montilivi, la UdG està a l'espera que l'Ajuntament de Girona doni el vistiplau per poder tirar endavant la nova residència per a estudiants que s'ubicarà al campus de Montilivi. En concret, ho farà en una parcel·la de 40.000 metres quadrats a tocar de la residència que fa anys que està en funcionament. En l’informe anual que va fer el rector, Quim Salvi, detalla que l’equipament es necessari per «fer front a la manca de places i a l’increment del cost del lloguer de pisos a la ciutat de Girona, fets que dificulten que alguns estudiants puguin venir a estudiar a la UdG».
El tinent d'alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font, indica que el consistori està «analitzant la documentació», però la voluntat és que es pugui tancar «a finals d’any o principis de l’any vinent» per llavors poder licitar el projecte. En paral·lel, també s’hauria d’estudiar la mobilitat de la zona.
Font també apunta que aquest era un «compromís» de l’Ajuntament amb l’actual govern de la UdG. L’edifici, però, només podria ocupar un 30% del total de la parcel·la, la resta seria zona verda. Segons la normativa hauria de ser equipament amb una planta baixa i tres pisos, pensat per un màxim de setanta habitatges, una xifra que «varia» en ser una residència. Quim Salvi explica que el «concurs d’idees ja està fet i el projecte d’urbanització s’ha entrat a l’ajuntament perquè s’aprovi».
Poder créixer a Montilivi
En aquest mateixa parcel·la també es vol construir la Casa de l’Estudiant, on s’ubicaren el Consell d’Estudiants i les diferents associacions estudiantils. «Tota l’activitat es traslladaria de manera integrada a aquest edifici», indica Salvi. Ara per ara, aquesta activitat es desenvolupa en mòduls prefabricats. L’edifici comptaria amb despatxos, sales de reunions i magatzems.
A més, la UdG té un projecte sobre la taula per ampliar el servei d’esports. La idea és cobrir les pistes de pàdel i construir un mòdul addicional dedicat a activitats esportives, de manteniment i una zona de vestidors. El projecte, però, «està aturat a l’espera del que passi amb el Girona FC», confessa el rector. Salvi assegura que hi ha «molt bona relació», però també que en temes de mobilitat i accessibilitat «és complicat mantenir les dues activitats amb normalitat».
Al campus de Montilivi també s’està fent el projecte executiu per poder construir un edifici que s’anomenarà Aulari Nord, pròxim a la seu de l’Escola Politècnica Superior i on ara hi ha uns mòduls prefabricats. «A Montilivi s’hi ha de fer molt més, això només es un granet de sorra», remarca Salvi.
Les Butinyanes al Barri Vell
Pel que fa al campus del Barri Vell, la UdG va anunciar a finals de 2023 que adquiriria la meitat del convent de les Butinyanes (també conegut com a convent de les Josefines), situat entre la plaça del Lladoners i els carrers Pere de Rocabertí i Alemanys (a tocar de la seu del rectorat a la plaça Sant Domènec, per poder ampliar les instal·lacions del campus. Aquest és un altre dels compromisos que té l’Ajuntament amb l’actual govern de la institució i, de fet, la Junta de Govern Local va aprovar la modificació del Pla Especial del Barri Vell, que està en exposició pública. Es rector preveu que «es pugui adquirir el desembre o al gener».
«És l’única oportunitat de creixement al Barri Vell», destaca Salvi, que afegeix que és «un complex interessant». Després d’arribar a un acord amb la congregació s’adquiriran cinc cases que en total ocupen un espai de 3.600 metres quadrats. S’ubicaran els serveis administratius de la UdG, per «descongestionar les facultats del campus és important», exposa Salvi, que conclou dient que s’ha «incrementat la recerca i es necessita créixer amb espais».
