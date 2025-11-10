Una víctima dels "escopidors" de Girona: "No camino tranquil·la pel meu barri perquè tinc por de tornar-me’l a trobar"
Nou dones expliquen que han estat víctimes d’agressions per escopit i s’organitzen per oferir-se suport mutu i valorar accions legals conjuntes
La ciutat de Girona ha viscut darrerament una sèrie d'incidents per escopit a dones al carrer. Nou víctimes expliquen a Diari de Girona les seves experiències, que resulten similars: un home, molt alt, prim i de pell fosca, s’acosta a elles sense dir res, amb un caminar peculiar, les escup o les toca i marxa ràpidament. Els fets, que es produeixen a plena llum del dia, han deixat una sensació generalitzada de por i vulnerabilitat entre les dones.
A l’octubre, es van detenir dos homes relacionats amb aquests incidents. Un d’ells, de 42 anys i sense antecedents, va ser arrestat pels Mossos per un cas relacionat amb un bebè i novament, quan encara era a comissaria, per acumular vuit denúncies per escopir dones a Girona. El jutge en va ordenar l’ingrés per avaluació psicològica a l’hospital de Salt. L’altre, de 39 anys, va ser arrestat per la Policia Municipal de Girona per una agressió sexual i per llançar saliva una jove a l’entorn de l’estació de tren.
La Policia Nacional va detenir per Fires -29 d'octubre- un home a l’estació de Girona per escopir i agredir verbalment clients i treballadors d’un bar. Es va negar a identificar-se, va mostrar una actitud violenta i va ser arrestat per resistència i desobediència. Ja tenia antecedents per fets similars.
Les dones que han parlat amb aquest diari-totes elles han demanat mantenir l’anonimat- no descarten, aquelles que encara no ho han fet, presentar denúncia en el futur. També expliquen que sospiten que podria haver-hi un tercer home implicat, amb un comportament similar i que també s’hauria dedicat a escopir dones pel carrer.
Algunes víctimes s’han localitzat gràcies a la difusió dels casos a les xarxes socials i s’estan organitzant per donar-se suport mutu. No descarten emprendre accions legals conjuntes per visibilitzar i denunciar la situació.
Més denúncies
En paral·lel, els Mossos d’Esquadra han rebut, a finals d’octubre, dues denúncies més contra l’home de 42 anys acusat de tracte degradant o vexatori, que ja acumula deu denúncies en total. Les dues últimes corresponen als dies 17 i 19 d’octubre: la primera és un dels casos recollits més avall, mentre que la del dia 19 fa referència a una dona que caminava pel carrer Sant Joan Baptista la Salle. I la segona per un acas a la plaça Independència, que s'explicarà també amb el seu testimoni.
Amb aquestes noves denúncies, el cas s’amplia tal com preveien els investigadors, que ja alertaven que podrien aflorar més episodis similars.
Les víctimes
Pel que fa a les dones que han parlat amb Diari de Girona, quatre han presentat denúncia i algunes han identificat l’home de 42 anys, conegut com a “segon escupidor”. Una de les dones explica que, l’octubre de l’any passat-no recorda la data exacta- tenia 44 anys i caminava amb la seva filla de cinc anys pel carrer Ramon Muntaner, cantonada amb Francesc Artau, quan un home amb un caminar “molt estrany i desafiant, amb un tronc d’un metre i mig a mode de bastó”, se’ls va acostar. Assegura que va sentir por i va posar la seva filla a l’altra banda. En passar al seu costat, les va escopir: “A mi em va caure al peu, a la meva filla li va esquitxar una mica la galta”. La dona recorda que temia que l’agredís amb el pal i va avisar la policia, que li va dir que farien una ronda, però no en van saber més.
L’1 d’octubre del mateix any, una dona de 38 anys, amb la seva filla de 14 mesos al portabebès, relata que “un home molt alt, escanyolit i de pell fosca va travessar de vorera per venir expressament al costat on estàvem nosaltres dues per escopir-nos”, a l'avinguda Sant Narcís. Explica que es va quedar “paralitzada. Quan vaig reaccionar i em vaig girar per mirar-lo, ell ja s’allunyava, però encara mirant-me amenaçador, amb cara agressiva i d’odi”. Des d’aleshores, afirma que camina amb por “a cada cantonada o quan veig una persona alta que mínimament s’hi assembli”.
El 2025: la majoria de casos
Enguany s’han produït més casos. El 4 de juny, una dona passejava la seva gossa a la Rambla Catalunya, a tres quarts de deu del matí, quan un home se li va acostar: “Caminava molt estrany, recordo fixar-me en el caminar, i portava unes xancles blanques que feien soroll”. Explica que “se li va acostar moltíssim” i la va escopir; l’escopit li va caure a la faldilla, i l’home també va escopir la gossa. Destaca la sensació de “desprotecció”, ja que estava sola pel carrer abans de les 10 del matí, i té previst presentar denúncia als Mossos.
El 17 d’octubre, diverses dones van patir agressions similars. Una relata que sortia de casa al carrer dels Remences, a les vuit del matí, quan va veure “un home molt alt, de pell fosca, que caminava coix i portava un aixadell a la mà”. L’home se li va acostar, es va ajupir per estar a la seva altura i la va escopir a tota la cara. Va denunciar els fets i el va identificar en una roda de reconeixement.
Una altra dona, aquell mateix dia a la plaça Independència, va ser atacada per un home de les mateixes característiques, que se li va acostar tant a prop de la cara que l’escopit li va entrar “a la boca, a la cara i als cabells”. Des de llavors, afirma que “no em sento segura a ple dia, a les 12 del migdia, en un lloc ple de gent” i va denunciar els fets als Mossos.
El 6 de maig del 2025, una mare esperava el semàfor amb la seva filla de set anys al carrer Emili Grahit, cantonada amb Cor de Maria, quan un individu similar se’ls va apropar “gairebé al galop”. “Es va acostar fins a tocar-nos quasi, amb una cara d’odi i uns ulls molt grans, va cridar alguna cosa i ens va escopir a mi a la cara i al cabell de la nena.” La menor va quedar “en xoc i plorant, amb saliva per tota la cara”, i les setmanes posteriors recordava el lloc cada cop que passaven pel mateix punt.
Una jove de 22 anys, també del 17 d’octubre, relata que, quan sortia de casa per anar a les pràctiques universitàries, un home molt alt, de pell fosca, la va escopir. Per sort, “no em va arribar a tocar”. Va trucar a la seva mare, ja que estava molt espantada, i assegura que “ja no camino tranquil·la pel meu barri perquè tinc por de tornar-me’l a trobar”. Descriu el seu caminar com prepotent, “era la seva manera de caminar”.
Agressions
Aquests són els casos més comuns, però hi ha altres dues dones que asseguren haver estat víctimes d’agressions similars.
El febrer del 2025, una dona va sortir de la feina al parc Central, quan un individu amb les mateixes característiques la va agredir mentre ajudava un home que “portava un mòbil i una targeta amb PIN i PUK”. “Va començar a tocar-me el pit amb el seu braç. Em vaig apartar i li vaig dir ‘no em toquis’. De sobte, sense veure-ho venir, em va agafar fort i va començar a fer-me petons per la cara i el coll.” Els Mossos el van detenir, però li van denegar l’ordre d’allunyament, argumentant que la seva por no podia privar-lo de la llibertat de circular.
L’altra víctima relata que va patir una agressió l’agost del 2023 a la seva feina, en una botiga del centre. Un dels homes “venia gairebé cada dia a robar” i aquell dia “va venir corrents cap a mi i em va donar una patada”. Explica que el va poder identificar i que “ja el tenien fitxat”. Segons assegura, es tracta del mateix home que ara s’ha dedicat a escopir dones a Girona. Tot i haver denunciat, diu que “vaig retirar la denúncia perquè vaig veure que no servia de res”.
