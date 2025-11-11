Alerten de la presència de rates al barri del Pla de Palau-Sant Pau de Girona
Els rosegadors es passegen a plena de llum del dia per diversos espais
Diversos veïns del barri del Pla de Palau-Sant Pau de Girona han alertat de la presència de rates en alguns espais enjardinats. L'aparició dels rosegadors ha coincidit en el fet que pràcticament a diari hi ha molta quantitat de deixalles de tota mena i escombraries que s'acumulen al voltant dels contenidors. La brutícia acumulada en diferents punts del barri hauria propiciat l'aparició de rates que són visibles a qualsevol hora del dia. Les rates es passegen a plena llum del dia per zones verdes, voreres i per la pista de petanca que utilitzen a diari un grup d'usuaris. Molts vianants s'han vist sorpresos pels rosegadors que han aconseguit excavar caus a terra i durant el dia sovintegen els exteriors dels contenidors. Una veïna explicava que dies enrere no va poder accionar el pedal per disposar una bossa al contenidor perquè, precisament, hi havia una rata de grans dimensions.
Alguns contenidors s'han mogut recentment del seu lloc habitual al costat de la pista esportiva situada al sector de l'església parroquial degut a la col·locació de tanques que delimiten l'espai on s'ha de fer un parc de petites dimensions. El cert, però, és que després de 4 setmanes del tancament -que ha comportat per pèrdua d'una trentena de places d'aparcament- els treballs encara no s'han iniciat, fet que també provocat el malestar dels veïns.
- Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus
- Apallissen un home a Blanes després que gairebé l'atropellessin i ell els ho recriminés
- Una víctima dels 'escopidors' de Girona: 'No camino tranquil·la pel meu barri perquè tinc por de tornar-me’l a trobar
- Aquests són els millors flequers de Catalunya: un gironí en el podi
- Un autònom, preocupat per la pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà només això
- Deleito inaugura un local al centre de Girona: 'Suposa tornar als origens
- El centre privat que naixerà de la fusió entre Les Alzines i el Bell-lloc obre el procés de reserva de places
- Dol al sector universitari: el rector de la Universitat Ramon Llull mor de forma sobtada