El degà de la Facultat de Medicina, José Manuel Fernández-Real, també es presenta a les eleccions del rectorat de la UdG
El campus de Salut és un dels elements centrals de la seva candidatura
El degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, José Manuel Fernández-Real, també es presentarà en les eleccions del rectorat que tindran lloc el pròxim 27 de novembre. Aquest dimarts, de fet, s'acaba el termini per presentar candidatures que va començar el passat divendres. La de Fernández-Real és la tercera que es coneix després de les del catedràtic de física Josep Calbó, que fins al juliol era vicerector de Projectes Estratègics i Internacionalització, i la de l'exdegà de la Facultat de Dret fins al 2024 Albert Ruda.
Fernández-Real assegura que "ja hi haurà temps durant la campanya electoral d’exposar quins són els eixos principals" de la seva candidatura, tot i que remarca que un "element central" serà el desplegament del campus de Salut. Considera que l'equipament no només serà clau per la UdG, sinó també per "la societat i l’economia gironina".
El candidat apunta que en els "propers sis anys s'ha de saber dissenyar un campus de Salut de primer nivell europeu", i considera que la seva experiència en el sector serà "decisiva". En el campus s'hi han d'ubicar les facultats de Medicina i Infermeria, a més del nou grau de Farmàcia que, segons les previsions, començarà el curs 2027-2028. "Seran sis anys clau per garantir l’enfortiment d’un projecte que neix tard i que cal definir amb una visió a llarg termini perquè ha d’impulsar la UdG cap a posicions capdavanteres del Sistema Universitari Català", explica el degà de la Facultat de Medicina.
El currículum
José Manuel Fernández-Real és catedràtic de la universitat i actual degà de la Facultat de Medicina des de 2023. Anteriorment, havia estat director del Departament de Ciències Mèdiques de la UdG entre 2018 i 2023. A part, des de 2022 és el president de l'Associació Catalana de la Diabetis i també membre de l'Academia Europea, i va ser coordinador de l'Agencia Nacional de Evaluación i Prospectiva dels projectes de Medicina Clínica entre 2007 i 2013.
El candidat es va llicenciar en Medicina a la Universitat de Barcelona-Hospital Clínica, i des de 1992 és metge especialista a l'Hospital Josep Trueta. Entre d'altres, és autor de més de 600 publicacions en revistes científiques de reconegut prestigi acadèmic com Nature Medicine o Cell Metabolism, a més de rebre nombrosos premis. Aquest any, per exemple ha rebut un reconeixement estatal de la Fundació Lily, que reconeixen als qui han contribuït de manera significativa al desenvolupament de la Biomedicina i les Ciències de la Salut. Entre d'altres, també va rebre el premi ICREA Acadèmia de la Generalitat el 2021.
