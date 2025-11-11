Detinguda una jove i denunciada la seva mare per robar joies per valor de 800 euros en establiments del Barri Vell de Girona
Les peces sostretes en dues joieries són recuperades pels Mossos d’Esquadra i retornades al propietari
Els Mossos d’Esquadra han detingut una jove i han denunciat la seva mare per robar joies per valor de 800 euros en establiments del Barri Vell de Girona.
Els fets van tenir lloc el 2 de novembre, cap a les cinc de la tarda, quan mare i filla van entrar en una joieria del Barri Vell. Es van interessar per diversos anells exposats al taulell i, aprofitant un moment de distracció de la dependenta, van sostreure diverses peces de joieria. Al cap d’una estona, es va adonar que faltaven diverses joies. En revisar les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat va observar com la mare i la filla aprofitaven un moment de distracció per fer la sostracció.
Aquella mateixa tarda, en una altra joieria propera de la mateixa cadena, també van desaparèixer diversos articles després que hi entressin dues dones amb característiques semblants.
Els mossos de proximitat de la comissaria de Girona van obrir una investigació per identificar les autores dels furts. Les indagacions van permetre localitzar i detenir la jove de 23 anys el 7 de novembre i van denunciar penalment la seva mare, de 57, com a presumptes autores de dos delictes de furt en joieries del Barri Vell.
Finalment, les joies sostretes van ser recuperades i ja han estat retornades al seu legítim propietari.
