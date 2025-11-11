Girona amplia els dies per dipositar tots els residus a les àrees temporals del Barri Vell i el Mercadal
Aquesta nova mesura forma part del procés d'adaptació que es va anunciar al juliol i s’implementarà a partir del dia 1 de desembre
A partir de l’1 de desembre, s’augmentaran els tipus de fraccions que es podran llençar cada dia en el model de recollida de residus d’àrees temporals. Concretament, cada dia que es col·loqui l’àrea temporal -dilluns, dimecres, divendres i diumenge- s’hi podrà llençar orgànica, resta i tèxtil sanitari, i envasos. A més, els dilluns, els dimecres i els divendres s’hi podrà abocar paper i els diumenges, vidre. Per aquest motiu, hi haurà un nou calendari que es podrà descarregar al web de l'Ajuntament.
D’aquesta manera, des de l’Ajuntament de Girona es dona resposta a una de les peticions més reclamades per part dels veïns i veïnes dels barris amb aquest model de recollida, el Barri Vell i el Mercadal, i se segueix amb el procés de flexibilització i adaptació del sistema que des del consistori es va anunciar el mes de juliol passat. En aquesta línia, en els últims mesos s’han implementat algunes mesures amb aquest objectiu, com la col·locació de contenidors de vidre oberts tot el dia arreu del municipi, l’augment dels dies per llençar resta i orgànica en els sistemes contenidors intel·ligents o el canvi de sacs de poda per cubells més grans per llençar les restes vegetals en el sistema porta a porta.
“Des de l’Ajuntament seguim treballant per millorar la recollida selectiva i fer-la més accessible, mantenint alhora els objectius ambientals i climàtics que ens hem fixat com a ciutat. Aquesta actuació que implantem ara és fruit de l’escolta activa amb els veïns i veïnes, i busca donar resposta a una de les peticions més compartides”, ha ressaltat el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot Cantalosella, en un comunicat.
És un més dels canvis que s'han anat fent en el model de recollida de residus i, més concretament, en les àrees temporals. Des de la seva implantació s'han hagut d'afegir punts de recollida i es van ampliar els horaris per llencar-hi la brossa.
Contenidors per a les restes de poda
D'altra banda, a partir d’aquest novembre, s’instal·laran setmanalment grans contenidors per recollir restes de poda als barris en què hi ha el sistema de porta a porta. Concretament, s’ubicaran en vuit punts de la ciutat i estaran disponibles dos cops l’any en cada punt. S’instal·laran divendres al matí i es retiraran el següent dilluns també al matí.
Aquest cap de setmana (dies 14, 15 i 16) s’ubicaran a Sant Daniel i a Sant Narcís; el 21, 22 i 23 de novembre s’instal·laran a Domeny-Taialà i la Pujada de la Torrassa, i el 28, 29 i 20 de novembre es posaran a Montjuïc i Palau-sacosta. El cap de setmana passat, dies 7, 8 i 9 de novembre, es van col·locar a Campdorà i Montilivi. Es tornaran a ubicar a cadascun dels barris el mes de gener del 2026.
D’aquesta manera, els veïns i veïnes tindran més a prop un lloc on anar a deixar aquest tipus de residus. A més, en qualsevol moment es poden anar a llençar a les deixalleries fixes.
Comença el reforç de retirada de fulles
Aquesta setmana ha començat el servei de reforç de la retirada de fulles dins del contracte de neteja de la via pública. A banda dels serveis ordinaris, de forma complementària les persones operàries actuaran de forma prioritària als punts on es detecti més acumulació de fulles. Aquest servei es portarà a terme durant les properes setmanes.
