Girona denuncia "el mal funcionament reiterat" de la línia de tren a Barcelona
Hi ha votat a favor tot el govern, el PSC s'ha abstingut i PP i VOX hi han votat en contra
ACN / DdG
Girona
El ple municipal de l'Ajuntament de Girona ha aprovat, aquest dilluns, una moció que denuncia "el mal funcionament reiterat" de la línia de tren entre Girona i Barcelona.
El document exigeix al Ministeri de Transports, a Renfe i a Adif "una actuació urgent i efectiva per garantir un servei segur, puntual i de qualitat".
El text, a més, també reclama la transferència "completa i efectiva" de la gestió de Rodalies i Regionals a la Generalitat, i que s'acompanyi "del finançament i les infraestructures corresponents".
S'ha aprovat per 17 vots a favor (Guanyem, Junts i ERC), 8 abstencions (PSC) i 2 vots en contra (PP i VOX) la moció presentada pels tres grups del govern.
- Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus
- Apallissen un home a Blanes després que gairebé l'atropellessin i ell els ho recriminés
- Una víctima dels 'escopidors' de Girona: 'No camino tranquil·la pel meu barri perquè tinc por de tornar-me’l a trobar
- Aquests són els millors flequers de Catalunya: un gironí en el podi
- Un autònom, preocupat per la pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà només això
- Deleito inaugura un local al centre de Girona: 'Suposa tornar als origens
- El centre privat que naixerà de la fusió entre Les Alzines i el Bell-lloc obre el procés de reserva de places
- Dol al sector universitari: el rector de la Universitat Ramon Llull mor de forma sobtada