Girona denuncia "el mal funcionament reiterat" de la línia de tren a Barcelona

Hi ha votat a favor tot el govern, el PSC s'ha abstingut i PP i VOX hi han votat en contra

Passatgers pujant a un tren de Rodalies.

Passatgers pujant a un tren de Rodalies. / Alberto Paredes - Europa Press

ACN / DdG

Girona

El ple municipal de l'Ajuntament de Girona ha aprovat, aquest dilluns, una moció que denuncia "el mal funcionament reiterat" de la línia de tren entre Girona i Barcelona.

El document exigeix al Ministeri de Transports, a Renfe i a Adif "una actuació urgent i efectiva per garantir un servei segur, puntual i de qualitat".

El text, a més, també reclama la transferència "completa i efectiva" de la gestió de Rodalies i Regionals a la Generalitat, i que s'acompanyi "del finançament i les infraestructures corresponents".

S'ha aprovat per 17 vots a favor (Guanyem, Junts i ERC), 8 abstencions (PSC) i 2 vots en contra (PP i VOX) la moció presentada pels tres grups del govern.

TEMES

