Girona incrementarà l'aportació a La Sopa i reclama a la Generalitat que concreti la seva
A més, l'alcalde de Girona vol abordar el projecte del futur centre de baixa exigència per a sensesostre
Girona incrementarà en 300.000 euros l'aportació a La Sopa, el centre que atén persones en situació de sensellarisme. L'alcalde, Lluc Salellas, ha avançat que per al 2026 l'ajuntament hi destinarà 1,5 milions d'euros i ha reclamat a la Generalitat que concreti quant hi posarà. "L'any vinent tant nosaltres com la Diputació de Girona farem un esforç extra amb La Sopa, però a hores d'ara no hem aconseguit que el Govern ens digui el seu", ha explicat. Salellas, que en breu es reunirà amb la consellera de Drets Socials, confia que d'aquesta trobada en surti un compromís ferm. A més, l'alcalde també vol abordar el projecte del futur centre de baixa exigència per a sensesostre, del qual assegura que tampoc se'n tenen "respostes".
Situat al Barri Vell, el centre d'acollida La Sopa és l'únic de la demarcació que dona sopluig als qui viuen al carrer. Atén indigents i persones sensellar, a qui se'ls ofereix fer-hi àpats, dormir o dutxar-se. Les instal·lacions, però, tenen deficiències i ara se n'estan fent obres de millora i rehabilitació.
Durant aquest 2025, entre d'altres, se n'ha millorat la climatització. La regidora d'Igualtat, Amy Sabaly, va explicar durant el ple d'aquest dilluns que ara el consistori treballa per substituir-ne les canonades (per evitar filtracions i garantir que hi hagi aigua calenta a totes les plantes). Una obra que es fa de manera conjunta amb la Diputació.
Més enllà d'això, Sabaly també va concretar que el consistori també té "un pla de millora integral" que abasta tot l'edifici, amb l'objectiu de posar-lo al dia i evitar que les instal·lacions continuïn deteriorant-se. La regidora d'Igualtat, però, també va admetre que La Sopa és "un monstre" i que l'ajuntament no té prou recursos per afrontar les millores, per la qual cosa calia també la implicació de la Diputació i la Generalitat.
Del pressupost anual de La Sopa, l'Ajuntament de Girona n'aporta aproximadament el 70% (aquest any, 1,2 milions). La Diputació hi destina 180.000 euros, el Departament de Drets Socials uns 145.000 i l'Ajuntament de Salt, uns altres 35.000.
L'alcalde, Lluc Salellas, va anunciar al plenari que per a l'any que ve el consistori farà "un esforç" i incrementarà la seva aportació fins arribar als 1,5 MEUR. És a dir, que destinarà 300.000 euros més al centre d'acollida per a persones sensellar per afrontar-ne les obres de rehabilitació.
Salellas també va recordar que la Diputació, per la seva banda, també s'ha compromès a incrementar la seva aportació. Però va lamentar que, a hores d'ara, la Generalitat encara no ha concretat quant pensa destinar-hi. "L'únic que no ha fet un esforç extra és el Govern", va dir l'alcalde de Girona en resposta a una pregunta que li va fer el PSC.
Salellas sí que va explicar que aquest dimecres preveu reunir-se amb la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, i va demanar als socialistes que també "intercedissin" perquè d'aquesta trobada en sortís "algun resultat", en la línia de saber quants diners destinarà el Govern a La Sopa. "A hores d'ara, nosaltres no hem aconseguit saber-ho", va precisar.
Centre de baixa exigència
Durant la reunió amb la consellera, l'alcalde també vol posar damunt la taula un altre projecte d'atenció a persones sensellar: el centre de baixa exigència. Ha d'atendre indigents que, a diferència dels que pernocten a La Sopa, no vulguin acollir-se a un pla de treball. Inicialment, s'havia parlat que podria donar cabuda a una vuitantena de persones.
Durant el ple, l'alcalde de Girona va admetre que en relació amb aquest projecte, "hi ha converses" amb la Generalitat, però que també estan "a l'espera de respostes". De fet, aquest estiu, Salellas ja va explicar que el consistori tenia una proposta concreta de com havia de ser aquest centre (tot i que no va donar-ne detalls perquè havia de parlar-ne amb la resta d'administracions).
L'alcalde, però, també va dir que volia obrir el debat perquè Girona no hagi d'acollir sí o sí aquest centre. Sobretot, tenint en compte que a la ciutat ja hi ha La Sopa, i que el futur centre de baixa exigència no ha de donar servei a la ciutat (sinó a tota l'àrea urbana i, fins i tot, a la demarcació).
Més de 1.400 persones
Durant l'any passat, els diferents serveis de La Sopa van atendre 1.426 persones sensellar. D'aquestes, nou de cada deu eren homes, la majoria dels quals d'entre 30 i 65 anys. Entre d'altres, van fer ús del centre d'acollida per dutxar-se (821), fer-hi algun àpat (452) o bé rentar-hi la roba (177). A més, hi va haver 168 indigents que van dormir en algun dels llits de La Sopa; un recurs que és temporal i que, com alerten des del centre, l'estat de precarietat en què viuen molts sensellar fa que es vegin "obligats a tornar al carrer un cop s'acaba el temps màxim d'acollida".
- Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus
- Apallissen un home a Blanes després que gairebé l'atropellessin i ell els ho recriminés
- Una víctima dels 'escopidors' de Girona: 'No camino tranquil·la pel meu barri perquè tinc por de tornar-me’l a trobar
- Aquests són els millors flequers de Catalunya: un gironí en el podi
- Un autònom, preocupat per la pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà només això
- Deleito inaugura un local al centre de Girona: 'Suposa tornar als origens
- El centre privat que naixerà de la fusió entre Les Alzines i el Bell-lloc obre el procés de reserva de places
- Dol al sector universitari: el rector de la Universitat Ramon Llull mor de forma sobtada