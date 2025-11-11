Girona plantarà una quarentena de plàtans al passeig central del tram final de l’avinguda de Lluís Pericot
S’inicia l’última fase de reforma d'aquest vial on, fa temps, es van talar arbres d'una espècie exòtica i invasora molt nociva
Aquesta setmana es començarà la plantació d’arbrat al passeig central del tram final de l’avinguda de Lluís Pericot, a tocar del carrer de Reggio Emilia. Posteriorment, se sembraran llavors de flor en els parterres oberts. Aquestes dues actuacions formen part de l’última fase de la renaturalització d’aquest espai de la ciutat.
En els últims mesos s’han executat diferents treballs en aquest passeig amb l’objectiu de fer-lo més amable i accessible per a la ciutadania. Aquest octubre es van començar a rebaixar les voreres de set passos vianants i, anteriorment, s’havia retirat el paviment malmès per deixar únicament un pas al mig pavimentat d’uns quatre metres d'amplada per facilitar la circulació de les persones i l’accés als passos de vianants.
El regidor de Mobilitat i Espai Públic de l’Ajuntament de Girona, Isaac Sànchez Ferrer, ha destacat que “amb aquestes últimes actuacions acabem de dignificar aquest tram de l’avinguda de Lluís Pericot, prioritzant que les persones en puguin fer ús”.
També s’havien preparat dues franges amb terra natural per permetre el desenvolupament de l’arbrat que es plantarà ara: una quarantena de plàtans dividits en dues fileres a banda i banda del passeig.
El gener del 2023, l'Ajuntament va talat una vintena d’arbres en aquest punt. Eren d’una espècie exòtica invasora molt nociva, l’ailant. Els exemplars estaven situats al passeig central de l'avinguda de Lluís Pericot, a l’alçada de l’escola Marta Marta.
