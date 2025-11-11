Talaran un plàtan al parc de la Devesa de Girona amb risc de caiguda a la zona on en va tombar un dissabte
Els primers informes indiquen que el plàtan va col·lapsar perquè creixia arran del canal i tenia poc espai
L'Ajuntament de Girona talarà un plàtan del parc de la Devesa situat a prop del que va tombar el passat dissabte perquè hi ha risc que pugui caure. Ho va anunciar el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, en el ple municipal de dilluns quan la portaveu del PSC, Bea Esporrín va preguntar si es prendrien "mesures immediates" després de la caiguda del plàtan dissabte a tocar de La Rosaleda i del juny d'un altre exemplar també en aquesta zona.
Cot va explicar que també s'havia de mirar els altres arbres que estan al costat del que es talarà "com més aviat millor" per veure "quines connexions tenen entre ells". Els arbres estan connectats per les arrels i talar-ne un podria suposar "que els del costat poguessin caure encara que no tinguin risc". A part, també va anunciar que podarien els exemplars "per treure pes en el bol i tenir-los una mica més preocupats perquè el risc disminueixi".
El regidor també va explicar que és un tema que els "preocupa molt" i que hi ha un "grau d'incertesa". Va especificar que hi ha arbres torts que "sembla que hagin de caure i realment no hi ha risc", i d'altres que estan rectes, però "cauen per una qüestió d'arrels". Per això, ja es treballa per "minimitzar la incertesa", al mateix temps que es "vetlla per fer un manteniment el millor possible".
L'arbre que va caure dissabte
Segons es va explicar en el ple, el plàtan d'una trentena de metres que va caure dissabte podria haver estat per tenir una base molt debilitada per la compactació del terreny per un costat, i la proximitat del canal perimetral dels jardins de la Devesa per l'altre. Cot va apuntar que "hi ha una zona amb tots els arbres plantats en fila consecutiva afectats pel canal, i s'ha de sumar la compactació del sòl". També va indicar que entre avui i demà es retirarà aquest plàtan que va caure després que l'empresa encarregada n'hagi fet les anàlisis corresponents.
És el segon gran arbre que cau a la mateixa zona en poc temps. El passat mes de juny ja en va caure de més gran (una cinquantena de metres) a la mateixa zona d'on en va tombar el de dissabte, que va arribar a fregar una barana de l'edifici de La Rosaleda. Una de les hipòtesis principals per les quals es va produir la caiguda podria haver estat la sequera, segons els tècnics municipals, però també hi podria haver altres factors.
