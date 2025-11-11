Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

S’incendia la càrrega de paper d’un camió a Celrà

Els Bombers hi treballen des de la matinada per donar-ho per apagat

Una imatge d'una dotació dels Bombers

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

Celrà

Un incendi ha cremat aquesta matinada la càrrega de paper que transportava un camió al carrer Balmes de Celrà. Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de sis.

Segons han informat els Bombers de la Generalitat, el vehicle transportava paquets de paper sense palets a la caixa del camió, fet que ha dificultat les tasques d’extinció. Els efectius han hagut d’utilitzar eines manuals per remoure el material i apagar completament el foc.

A les vuit del matí, els Bombers encara treballaven a la zona per assegurar que no quedessin punts calents i donar el foc per extingit.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus
  2. Apallissen un home a Blanes després que gairebé l'atropellessin i ell els ho recriminés
  3. Una víctima dels 'escopidors' de Girona: 'No camino tranquil·la pel meu barri perquè tinc por de tornar-me’l a trobar
  4. Aquests són els millors flequers de Catalunya: un gironí en el podi
  5. Un autònom, preocupat per la pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà només això
  6. Deleito inaugura un local al centre de Girona: 'Suposa tornar als origens
  7. El centre privat que naixerà de la fusió entre Les Alzines i el Bell-lloc obre el procés de reserva de places
  8. Dol al sector universitari: el rector de la Universitat Ramon Llull mor de forma sobtada

Girona denuncia "el mal funcionament reiterat" de la línia de tren a Barcelona

Girona denuncia "el mal funcionament reiterat" de la línia de tren a Barcelona

David Bustamante revela la rutina de la seva transformació física: "Això és el que elimina més greix"

David Bustamante revela la rutina de la seva transformació física: "Això és el que elimina més greix"

Espanya desconvoca Lamine i acusa el Barça d’ocultar informació de la seva lesió

Espanya desconvoca Lamine i acusa el Barça d’ocultar informació de la seva lesió

Alerten de la presència de rates al barri del Pla de Palau-Sant Pau de Girona

Alerten de la presència de rates al barri del Pla de Palau-Sant Pau de Girona

VÍDEO: Alerten de la presència de rates al barri del Pla de Palau-Sant Pau de Girona

VÍDEO: Alerten de la presència de rates al barri del Pla de Palau-Sant Pau de Girona

Detingut a Platja d’Aro un jove per atacar amb un cúter un client i que estava buscat per un robatori violent

Detingut a Platja d’Aro un jove per atacar amb un cúter un client i que estava buscat per un robatori violent

Joves d'arreu del país participen a un campus de la Fundació Princesa de Girona a Lloret de Mar

Joves d'arreu del país participen a un campus de la Fundació Princesa de Girona a Lloret de Mar

Anna Starobínets, escriptora i periodista: "Putin va ordenar a uns investigadors que aconseguissin la immortalitat"

Anna Starobínets, escriptora i periodista: "Putin va ordenar a uns investigadors que aconseguissin la immortalitat"
Tracking Pixel Contents