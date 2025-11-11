S’incendia la càrrega de paper d’un camió a Celrà
Els Bombers hi treballen des de la matinada per donar-ho per apagat
Un incendi ha cremat aquesta matinada la càrrega de paper que transportava un camió al carrer Balmes de Celrà. Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de sis.
Segons han informat els Bombers de la Generalitat, el vehicle transportava paquets de paper sense palets a la caixa del camió, fet que ha dificultat les tasques d’extinció. Els efectius han hagut d’utilitzar eines manuals per remoure el material i apagar completament el foc.
A les vuit del matí, els Bombers encara treballaven a la zona per assegurar que no quedessin punts calents i donar el foc per extingit.
