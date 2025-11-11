Junts qüestiona que sigui "ètic" que Pugtió sigui regidor a Sant Julià mentre opta a l'alcaldia de Girona
El dirigent d’ERC assegura que compleix el compromís amb els veïns i que la feina per la seva candidatura a Girona la fa fora de l’horari de regidor
Junts per Sant Julià de Ramis i Medinyà va posar en dubte aquest dilluns al vespre la dedicació del regidor d’ERC Marc Puigtió durant el ple municipal. El portaveu del grup, Joan Manel Cadenas, li va preguntar “si és ètic compatibilitzar la regidoria amb la pugna per l’alcaldia de Girona”, un fet que va qualificar de “manca de coherència i compromís”.
Cadenas es va referir a “les notícies que han aparegut les darreres setmanes de manera reiterada als mitjans de comunicació gironins, i no precisament en referència a la seva tasca com a regidor d’aquesta corporació”. “Nosaltres ens mantenim al marge de les maniobres preelectorals de la resta de partits polítics —va afegir—, però tampoc restarem impassibles davant del que ens sembla que evidencia una total manca de coherència i compromís cap als votants que van depositar la confiança en la llista que encapçalava l’any 2023”.
Ple de pressupostos
Per la seva banda, Marc Puigtió ha explicat que “em va sorprendre aquesta pregunta perquè el ple d’ahir era molt important, era el ple de pressupostos, i no van fer cap pregunta d’aquests”. L’exalcalde ha defensat que “em vaig presentar a les eleccions del 2023 dient que faria dos anys d’alcalde i dos anys com a regidor; és cert que vaig plegar un any abans del previst com a alcalde, però en definitiva estic complint el que vaig dir que faria”.
Puigtió també ha replicat que "Junts qüestiona la meva feina quan tota la feina que faig per la meva candidatura a Girona la faig fora de l’horari que tinc com a regidor a Sant Julià de Ramis”.
