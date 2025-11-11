Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un navegant transoceànic a la Casa de Cultura

El capità de iot guixolenc Xavier Bisbe explica aquest dimecres les seves experiències navegant en un acte organitzat per l'AGAM

Xavier Bisbe navegant l'any 1997, quan exercia de capità de iot.

Xavier Bisbe navegant l'any 1997, quan exercia de capità de iot. / DdG

Redacció

Redacció

Girona

El capità de iot guixolenc Xavier Bisbe i Fàbregas, que ha realitzat diverses travesses atlàntiques en embarcacions de vela, explicarà les seves experiències al mar aquest dimecres al vespre a la Casa de Cultura de Girona, en un acte organitzat per l'Associació Gironina d'Amics de la Mar (AGAM). La xerrada de Bisbe, titulada "Vivències d'un navegant transoceànic", començarà a dos quarts de vuit del vespre, és oberta a tots els interessats i forma part del programa d'activitats qe desenvolupa de manera habitual l'AGAM.

Xavier Bisbe, ara jubilat, va fer la seva primera travessia atlàntica l'any 1992, a bord d'una embarcació que li va comprar a Robert Brell, que va ser l'últim governador civil de Girona. Bisbe va sortir de Sant Feliu de Guíxols i després d'una aturada a les Illes Canàries va travessar l'Atlàntic fins a l'illa de Martinica. Va iniciar llavors uns anys de navegació al Carib, durant els quals va ser capità de iot, i que van incloure dues travessies atlàntiques més. En la seva conferència d'aquest dimecres donarà detalls dels orígens de la seva afició pel mar i de la seva activitat nàutica, amb anècdotes i vivències que ha anat acumulant al llarg dels anys.

