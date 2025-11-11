Un navegant transoceànic a la Casa de Cultura
El capità de iot guixolenc Xavier Bisbe explica aquest dimecres les seves experiències navegant en un acte organitzat per l'AGAM
El capità de iot guixolenc Xavier Bisbe i Fàbregas, que ha realitzat diverses travesses atlàntiques en embarcacions de vela, explicarà les seves experiències al mar aquest dimecres al vespre a la Casa de Cultura de Girona, en un acte organitzat per l'Associació Gironina d'Amics de la Mar (AGAM). La xerrada de Bisbe, titulada "Vivències d'un navegant transoceànic", començarà a dos quarts de vuit del vespre, és oberta a tots els interessats i forma part del programa d'activitats qe desenvolupa de manera habitual l'AGAM.
Xavier Bisbe, ara jubilat, va fer la seva primera travessia atlàntica l'any 1992, a bord d'una embarcació que li va comprar a Robert Brell, que va ser l'últim governador civil de Girona. Bisbe va sortir de Sant Feliu de Guíxols i després d'una aturada a les Illes Canàries va travessar l'Atlàntic fins a l'illa de Martinica. Va iniciar llavors uns anys de navegació al Carib, durant els quals va ser capità de iot, i que van incloure dues travessies atlàntiques més. En la seva conferència d'aquest dimecres donarà detalls dels orígens de la seva afició pel mar i de la seva activitat nàutica, amb anècdotes i vivències que ha anat acumulant al llarg dels anys.
