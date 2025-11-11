Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El PSC proposa que Girona no renovi les llicències dels pisos turístics el 2028

Els socialistes volen que se "segueixi l’exemple de Barcelona, l’Hospitalet i Cornellà"

Pancarta a Girona en contrad dels pisos turístics.

Pancarta a Girona en contrad dels pisos turístics. / DdG

Redacció

Girona

El grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Girona ha demanat que s'adopti "el mateix model que ja han anunciat Barcelona, l’Hospitalet i Cornellà", i que no renovi les llicències dels pisos turístics "a partir de l’any 2028, d’acord amb el Decret llei 3/2023 de la Generalitat de Catalunya."

El regidor socialista, Josep Palouzié, ha explicat que “aquesta mesura seria un pas decisiu per millorar les dades actuals d’habitatge a la ciutat, garantir el dret a viure-hi i evitar que Girona acabi patint els mateixos problemes d’expulsió de veïns i encariment que ja han viscut altres municipis”.

“No podem continuar amb un model que converteix els barris en espais turístics i expulsa les famílies i joves. Girona ha de fer el mateix pas que altres ciutats referents: protegir el seu caràcter residencial i facilitar l’accés a l’habitatge” ha defensat Palouzié.

Actualment, Barcelona, l’Hospitalet i Cornellà han anunciat que deixaran expirar totes les llicències de pisos turístics el 2028, sense renovar-ne cap ni concedir-ne de noves. A Cornellà, per exemple, les 88 llicències actuals caducaran automàticament; a Barcelona, més de 10.000 habitatges turístics passaran al mercat de lloguer o compra residencial, dins el Pla Viure, que també inclou la reserva del 30% d’habitatge protegit en noves promocions.

Palouzié ha remarcat que “Girona no pot quedar-se enrere ni actuar tard”. Segons el regidor, “la ciutat necessita una estratègia local d’habitatge amb visió metropolitana i valentia política per fer front a l’escassetat actual d’oferta residencial i als preus desbocats dels lloguers”.

“El PSC ja ha defensat reiteradament la necessitat d’una política d’habitatge clara, coordinada i ambiciosament social. El que proposa Collboni a Barcelona o Balmón a Cornellà no és una ocurrència, és responsabilitat de govern” ha subratllat Palouzié.

Els socialistes consideren que la situació del mercat immobiliari a Girona exigeix accions concretes, com la recuperació d’habitatges per a ús residencial i l’augment del parc públic. “Si volem garantir el futur de la ciutat, hem de començar a actuar ara” ha afegit el regidor.

“El problema de l’habitatge és també un problema de model de ciutat. Cal escollir si volem una Girona per viure-hi o una Girona per visitar-la. Nosaltres ho tenim clar: volem una ciutat habitable, amb barris vius i veïns que s’hi puguin quedar” ha conclòs Palouzié.

