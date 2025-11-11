El PSC proposa que Girona no renovi les llicències dels pisos turístics el 2028
Els socialistes volen que se "segueixi l’exemple de Barcelona, l’Hospitalet i Cornellà"
Redacció
El grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Girona ha demanat que s'adopti "el mateix model que ja han anunciat Barcelona, l’Hospitalet i Cornellà", i que no renovi les llicències dels pisos turístics "a partir de l’any 2028, d’acord amb el Decret llei 3/2023 de la Generalitat de Catalunya."
El regidor socialista, Josep Palouzié, ha explicat que “aquesta mesura seria un pas decisiu per millorar les dades actuals d’habitatge a la ciutat, garantir el dret a viure-hi i evitar que Girona acabi patint els mateixos problemes d’expulsió de veïns i encariment que ja han viscut altres municipis”.
“No podem continuar amb un model que converteix els barris en espais turístics i expulsa les famílies i joves. Girona ha de fer el mateix pas que altres ciutats referents: protegir el seu caràcter residencial i facilitar l’accés a l’habitatge” ha defensat Palouzié.
Actualment, Barcelona, l’Hospitalet i Cornellà han anunciat que deixaran expirar totes les llicències de pisos turístics el 2028, sense renovar-ne cap ni concedir-ne de noves. A Cornellà, per exemple, les 88 llicències actuals caducaran automàticament; a Barcelona, més de 10.000 habitatges turístics passaran al mercat de lloguer o compra residencial, dins el Pla Viure, que també inclou la reserva del 30% d’habitatge protegit en noves promocions.
Palouzié ha remarcat que “Girona no pot quedar-se enrere ni actuar tard”. Segons el regidor, “la ciutat necessita una estratègia local d’habitatge amb visió metropolitana i valentia política per fer front a l’escassetat actual d’oferta residencial i als preus desbocats dels lloguers”.
“El PSC ja ha defensat reiteradament la necessitat d’una política d’habitatge clara, coordinada i ambiciosament social. El que proposa Collboni a Barcelona o Balmón a Cornellà no és una ocurrència, és responsabilitat de govern” ha subratllat Palouzié.
Els socialistes consideren que la situació del mercat immobiliari a Girona exigeix accions concretes, com la recuperació d’habitatges per a ús residencial i l’augment del parc públic. “Si volem garantir el futur de la ciutat, hem de començar a actuar ara” ha afegit el regidor.
“El problema de l’habitatge és també un problema de model de ciutat. Cal escollir si volem una Girona per viure-hi o una Girona per visitar-la. Nosaltres ho tenim clar: volem una ciutat habitable, amb barris vius i veïns que s’hi puguin quedar” ha conclòs Palouzié.
- Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus
- Apallissen un home a Blanes després que gairebé l'atropellessin i ell els ho recriminés
- Una víctima dels 'escopidors' de Girona: 'No camino tranquil·la pel meu barri perquè tinc por de tornar-me’l a trobar
- Aquests són els millors flequers de Catalunya: un gironí en el podi
- Un autònom, preocupat per la pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà només això
- Deleito inaugura un local al centre de Girona: 'Suposa tornar als origens
- El centre privat que naixerà de la fusió entre Les Alzines i el Bell-lloc obre el procés de reserva de places
- Dol al sector universitari: el rector de la Universitat Ramon Llull mor de forma sobtada