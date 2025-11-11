Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Urbanisme de Girona debat aquest dimecres el projecte del nou campus de Salut

És un dels passos que encara falten per tirar endavant el projecte, tot i que també haurà de passar la comissió general de Catalunya, que haurà de validar-lo definitivament

Imatge virtual de com quedaria l'entorn del campus de Salut.

Imatge virtual de com quedaria l'entorn del campus de Salut. / Ajuntament de Girona

Josep Coll

Josep Coll

Girona

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona portarà aquest dimecres a votació l'aprovació definitiva la modificació puntual número 83 del Pla General d'Ordenació Urbanística (PGOU) referent al nou campus de Salut. Aquest és el penúltim pas per tirar endavant l'equipament sociosanitari després que els respectius ajuntaments, els de Girona i Salt, aprovessin de forma provisional aquesta modificació abans de l'estiu.

En moltes altres situacions, sí la comissió territorial dona el vistiplau, el projecte ja es pot tirar endavant, però el campus de Salut té certa complexitat. El fet que s'hagin modificat espais lliures fa que s'hagi de passar per una segona aprovació de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, que té competència a tot el territori. Segons el calendari marcat per la Generalitat, la pròxima comissió serà el 27 de novembre. Això no significa, però, que obligatòriament el tema del campus de Salut es debati a final d'aquest mes i es podria portar més endavant, el 2026, ja que fins a final d'any no hi ha cap més comissió general programada. En tot cas, si s'aprovés a la Comissió Territorial aquest dimecres encara es podrien presentar al·legacions o recorre la via judicial per tombar el projecte.

La modificació en l'ordenació deriven de les condicions d'inundabilitat dels terrenys pròxims a la riera Marroc, fet que ha obligat a concentrar els usos hospitalaris i residencials als terrenys que n'estan més allunyats. En el marc de la proposta d'ordenació i urbanització, l'Ajuntament de Girona té previst que es construeixin 427 habitatges nous, 184 dels quals seran de protecció oficial, en l'actual parc Jordi Vilamitjana, una zona verda que es reubicaria a espais pròxims.

Demanen "responsabilitat" a la comissió

D'aquesta manera, la plataforma El parc no es toca, que es va crear per defensar el parc Jordi Vilamitjana, ha demanat Comissió Territorial d'Urbanisme que "no es deixi arrossegar per la deriva política de fets consumats, les presses i desviació interessada dels objectius reals d'aquesta modificació de planejament, que no és cap altra que la implementació del campus de Salt en millor espai apte i disponible". Tot això, perquè informes de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) o Protecció Civil "qüestionen la idoneïtat de la implantació d’usos especialment vulnerables i d’equipaments essencials en sòl inundable, així com la no justificació de la inexistència d’altres alternatives en sòl no inundable".

Una de les mobilitzacions de la plataforma El parc no es toca.

Una de les mobilitzacions de la plataforma El parc no es toca. / Marc Martí Font

La plataforma així demana "responsabilitat" a la Comissió Territorial d’Urbanisme i que siguin "conseqüents amb aquests informes sectorials i amb tots els condicionants que aquests organismes han exigit i que sistemàticament s’han incomplert". En un comunicat també esmenten "la vulneració de l’ordenament jurídic, legislació urbanística i mediambiental".

Notícies relacionades i més

La plataforma conclou dient que defensen "el millor Campus de Salut, ajustat a llei i normativa aplicable", però que al mateix temps s'ha de "vetllar per la màxima seguretat de professionals i usuaris davant la incertesa climàtica present i futura que ja hem constatat als darrers anys". Tot això, podria tenir "conseqüències devastadores tant materials com de pèrdua de vides humanes".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents