Urbanisme de Girona debat aquest dimecres el projecte del nou campus de Salut
És un dels passos que encara falten per tirar endavant el projecte, tot i que també haurà de passar la comissió general de Catalunya, que haurà de validar-lo definitivament
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona portarà aquest dimecres a votació l'aprovació definitiva la modificació puntual número 83 del Pla General d'Ordenació Urbanística (PGOU) referent al nou campus de Salut. Aquest és el penúltim pas per tirar endavant l'equipament sociosanitari després que els respectius ajuntaments, els de Girona i Salt, aprovessin de forma provisional aquesta modificació abans de l'estiu.
En moltes altres situacions, sí la comissió territorial dona el vistiplau, el projecte ja es pot tirar endavant, però el campus de Salut té certa complexitat. El fet que s'hagin modificat espais lliures fa que s'hagi de passar per una segona aprovació de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, que té competència a tot el territori. Segons el calendari marcat per la Generalitat, la pròxima comissió serà el 27 de novembre. Això no significa, però, que obligatòriament el tema del campus de Salut es debati a final d'aquest mes i es podria portar més endavant, el 2026, ja que fins a final d'any no hi ha cap més comissió general programada. En tot cas, si s'aprovés a la Comissió Territorial aquest dimecres encara es podrien presentar al·legacions o recorre la via judicial per tombar el projecte.
La modificació en l'ordenació deriven de les condicions d'inundabilitat dels terrenys pròxims a la riera Marroc, fet que ha obligat a concentrar els usos hospitalaris i residencials als terrenys que n'estan més allunyats. En el marc de la proposta d'ordenació i urbanització, l'Ajuntament de Girona té previst que es construeixin 427 habitatges nous, 184 dels quals seran de protecció oficial, en l'actual parc Jordi Vilamitjana, una zona verda que es reubicaria a espais pròxims.
Demanen "responsabilitat" a la comissió
D'aquesta manera, la plataforma El parc no es toca, que es va crear per defensar el parc Jordi Vilamitjana, ha demanat Comissió Territorial d'Urbanisme que "no es deixi arrossegar per la deriva política de fets consumats, les presses i desviació interessada dels objectius reals d'aquesta modificació de planejament, que no és cap altra que la implementació del campus de Salt en millor espai apte i disponible". Tot això, perquè informes de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) o Protecció Civil "qüestionen la idoneïtat de la implantació d’usos especialment vulnerables i d’equipaments essencials en sòl inundable, així com la no justificació de la inexistència d’altres alternatives en sòl no inundable".
La plataforma així demana "responsabilitat" a la Comissió Territorial d’Urbanisme i que siguin "conseqüents amb aquests informes sectorials i amb tots els condicionants que aquests organismes han exigit i que sistemàticament s’han incomplert". En un comunicat també esmenten "la vulneració de l’ordenament jurídic, legislació urbanística i mediambiental".
La plataforma conclou dient que defensen "el millor Campus de Salut, ajustat a llei i normativa aplicable", però que al mateix temps s'ha de "vetllar per la màxima seguretat de professionals i usuaris davant la incertesa climàtica present i futura que ja hem constatat als darrers anys". Tot això, podria tenir "conseqüències devastadores tant materials com de pèrdua de vides humanes".
- Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus
- Apallissen un home a Blanes després que gairebé l'atropellessin i ell els ho recriminés
- Una víctima dels 'escopidors' de Girona: 'No camino tranquil·la pel meu barri perquè tinc por de tornar-me’l a trobar
- Aquests són els millors flequers de Catalunya: un gironí en el podi
- Un autònom, preocupat per la pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà només això
- Deleito inaugura un local al centre de Girona: 'Suposa tornar als origens
- El centre privat que naixerà de la fusió entre Les Alzines i el Bell-lloc obre el procés de reserva de places
- Dol al sector universitari: el rector de la Universitat Ramon Llull mor de forma sobtada