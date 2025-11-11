Un xoc entre un cotxe i un patinet a Salt deixa un ferit
El SEM l'ha evacuat a l'hospital Santa Caterina afectat de poca consideració
Un accident entre un cotxe i un patinet elèctric ha deixat un ferit aquest dimarts a la tarda a Salt. El sinistre ha tingut lloc cap a dos quarts de dues a l'encreuament dels carrers de Ramón y Cajal amb Pep Ventura.
El conductor del patinet ha resultat ferit de poca consideració i ha estat traslladat en ambulància pel SEM a l’hospital Santa Caterina per a una valoració mèdica. La Policia Local de Salt ha atès l’accident i ha coordinat l’actuació amb els serveis d’emergències.
Segons les primeres valoracions policials, sembla que el patinet no ha respectat el senyal de cedir el pas, segons fonts muncpials. L’incident no ha provocat més danys i s’ha desenvolupat amb normalitat després de l’atenció al ferit.
