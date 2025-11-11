Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un xoc entre un cotxe i un patinet a Salt deixa un ferit

El SEM l'ha evacuat a l'hospital Santa Caterina afectat de poca consideració

Una ambulància del SEM

Una ambulància del SEM / SEM

Eva Batlle

Eva Batlle

Salt

Un accident entre un cotxe i un patinet elèctric ha deixat un ferit aquest dimarts a la tarda a Salt. El sinistre ha tingut lloc cap a dos quarts de dues a l'encreuament dels carrers de Ramón y Cajal amb Pep Ventura.

El conductor del patinet ha resultat ferit de poca consideració i ha estat traslladat en ambulància pel SEM a l’hospital Santa Caterina per a una valoració mèdica. La Policia Local de Salt ha atès l’accident i ha coordinat l’actuació amb els serveis d’emergències.

Segons les primeres valoracions policials, sembla que el patinet no ha respectat el senyal de cedir el pas, segons fonts muncpials. L’incident no ha provocat més danys i s’ha desenvolupat amb normalitat després de l’atenció al ferit.

