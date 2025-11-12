Aquests van ser els concerts més cars de les Fires de Girona
Quatre formacions van rebre més de 20.000 euros per la seva actuació a les barraques de la Copa
El concert més car a les barraques de la Copa, per les Fires de Girona, va ser el de la barcelonina Lia Kali, una estrella emergent a nivell internacional que combina la música soul, reggae i flamenc amb bases urbanes. L'artista va cobrar 30.250 euros (25.000 euros, més l'IVA), un preu bastant per sota de l'actual caixet de la cantant que està agafant renom a passos de gegant en els darrers mesos. Lia Kali va actuar el primer dia de barraques (24 d'octubre) en una nit on també es va poder escoltar Belén Natalí i Sara Socas. Lia Kali té més de quatre milions d'oients al mes a Spotify i alguns dels seus temes sumen entre cinc i vuit milions de visionats a Youtube.
La Ludwig Band (en el format de big band) i The Baboon Show van rebre cadascun 24.200 euros (20.000 euros més l'IVA). Els primers, amb origen a Espolla, barregen el rock i el folk català amb unes lletres fresques i van actuar a la Copa la segona nit de concerts (25 d'octubre), en una jornada on tambés es va poder escoltar les cançons de Fetus. Mentrestant, The Baboon Show és un grup suec de música punk rock amb més de vint anys sobre els escenaris que va ser a les Fires el 31 d'octubre en una nit on també es van poder escoltar Groggy Rude i Booze & Glory.
Finalment, el quart grup que va requerir més pressupost va ser Doctor Prats. Contractar la formació va costar 20.570 euros (17.000 euros més l'IVA). El grup de pop-rock català de fusió va actuar l'1 d'octubre juntament amb La Fúmiga i Flashy Ice Cream.
L'Ajuntament de Girona va informar, en fer balanç de les Fires, que els concerts a l'esplanada de La Copa que van aplegar més públic van ser precisament les nits amb l'actuació de Lia Kali (24 d'octubre) i la del Doctor Prats i La Fúmiga (1 de novembre). Van xifrar en 15.000 els assistents a la Copa aquestes dues jornades.
