CCOO carrega contra el govern de Girona per modificar la VLT de càrrecs de la policia sense acord sindical
El sindicat denuncia “mala fe negociadora” després que el consistori aprovés per urgència una revisió salarial de la Policia Municipal
Ha impugant l’acord i reclama prioritzar les valoracions pendents de brigades, tècnics i agents amb sous més baixos
La secció sindical de Comissions Obreres (CCOO) de l'Ajuntament de Girona lamenta que l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC) va aprovar una modificació de la Valoració de Llocs de Treball que "no va ser acordada" amb els sindicats en Mesa General de Funcionaris. "No és la primera vegada que passa aquest mandat", assegura la secció sindical. El punt, a més, va entrar per urgència en l'últim ple municipal, del passat dilluns.
En concret, la modificació que es va portar a Mesa era un factor d'incompatibilitat dels llocs de treball d'intendent, inspector, sotsinspector i cap de la Policia Municipal de Gironaquantificada en 442,62 euros. Tanmateix, la valoració econòmica que finalment es va portar a ple va ser "una altra", una cosa que la secció sindical interpreta de "mala fe negociadora". "A última hora van modificar la proposta", lamenta, i només el cap de la policia mantenia aquest increment en la nòmina, a la resta d'afectats, quatre, se'ls "va baixar un percentatge".
La tinenta d'alcaldia de l'Àrea de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, Sílvia Aliu, va dir que el punt es portava per urgència per "evitar perjudicis a la corporació" i també de cara "possibles sentències amb costes". Els parts de l'oposició (PSC, PP i Vox) no van entendre que s'entrés per urgència i van votar en contra de debatre la urgència. Un cop es va exposar el tema, es va aprovar amb el vot a favor de l'equip de govern, mentre que PSC i PP es van abstenir i Vox va votar en contra.
Impugnació
La secció sindical de CCOO ja ha confirmat que ha impugnat l'acord de ple. El cas es remunta a fa un temps quan aquests membres de la policia van posar una demanda per aquest factor d'incompatibilitat. El judici es va celebrar ahir, i abans, dilluns, l'ajuntament va portar a ple "una proposta d'incompatibilitat per sota del que reclamen".
El que no entén la secció sindical és que estant el tema judicialitat, l'equip de govern "ha decidit pagar aquestes persones sense esperar la sentència", cosa que no va fer amb els primers demandats de desigualtat retributiva ni amb els onze demandants d'horari que tenen sentència ferma. També assegura que "no és incompatibilitat", ja que això ho tenen tots els treballadors, "sinó que és una dedicació exclusiva". CCOO ja va demanar negociar "incompatibilitat real per a tota la plantilla".
Ara per ara, aquest factor d'incompatibilitat el tenen alguns treballadors dels serveis jurídics, cosa que es va aprovar durant l'anterior mandat. Ara ho demanen tenir els treballadors de més rang dins el cos de la Policia Municipal, però la secció sindical també avisa que "aquest acord podria obrir la porta al fet que altres treballadors, amb una situació similar de disponibilitat, puguin reclamar-la".
Prioritzar altres llocs
A tot això, s'ha de sumar el fet que "hi ha moltíssimes persones a qui se’ls deu valoració". Entre d'altres, brigades, tècnics o agents, alguns dels quals "arriben a final de mes amb penes i treballs". La secció sindical demana que siguin "aquests llocs els que es prioritzin".
També perquè aquests llocs de treball que ara modifiquen el salari, "ja van veure incrementat el seu sou en 950 euros fa menys d’un any per disponibilitat en el manual de VLT". Finalment, la secció sindical diu que la ràtio "entre el que més i el que menys cobra a l’Ajuntament no hauria de ser de 6,3, com passa actualment". Assegura que "com a màxim hauria de ser de 4".
