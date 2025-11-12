La Generalitat estudia altres llocs més enllà de Girona per acollir el futur centre de baixa exigència per a indigents
Drets Socials es compromet a ampliar l'aportació a La Sopa dins el pla integral per atendre el sensellarisme a Catalunya
La Generalitat estudia altres llocs més enllà de Girona per acollir el futur centre de baixa exigència per a indigents. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha assegurat que ara per ara no es pot "concretar una ubicació concreta" però sí que el Govern està "tenint converses amb molts ajuntaments per veure quines són les seves necessitats i també la predisposició" per situar-hi el centre. Aquest equipament ha d'atendre sensesostre que no s'acullin a un pla de treball. Martínez Bravo, que aquest dimecres s'ha reunit amb l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, també s'ha compromès a ampliar l'aportació que la Generalitat fa a La Sopa en el marc del pla integral i "supramunicipal" per atendre el sensellarisme a Catalunya.
Aprofitant la visita que la consellera de Drets Socials ha fet a Girona, l'alcalde Lluc Salellas ha reclamat a Martínez Bravo "més finançament" de la Generalitat per atendre el sensellarisme. De fet, Salellas ja va avançar-ho al ple de dilluns, quan va dir que l'ajuntament -que hi destinarà 1,5 milions- i la Diputació de Girona incrementarien l'aportació al centre d'acollida La Sopa per al 2026, i va reclamar al Govern que concretés quant hi posaria.
La consellera ha dit que el seu compromís, precisament, és "fer possible" aquest increment de recursos. Perquè, com ha subratllat, tot i que l'atenció al sensellarisme sigui "una competència municipal", des del Govern s'és "plenament conscient que es tracta d'una problemàtica que necessita un abordatge supramunicipal".
Per això, Martínez Bravo ha explicat que la Generalitat està treballant en un pla integral per abordar el sensellarisme a tota Catalunya, amb l'objectiu de "poder recolzar els alcaldes i donar resposta a la situació". El pla inclou redefinir i reforçar equipaments ja existents, construir-ne de nous -projectes com el 'Housing First'- o impulsar també l'atenció a la gent que dorm al carrer.
I és aquí on, com ha concretat la consellera, hi tindrà encaix l'aportació a La Sopa. De moment, en el cas del centre d'atenció a persones sensellar de Girona, Drets Socials ha demanat diversos estudis tècnics al consistori, per veure'n la realitat i analitzar com afrontar-la.
Sí que, ara per ara, tot i la voluntat d'incrementar els recursos que la Generalitat destina a La Sopa, la consellera ha dit que "encara no hi ha concreció" de quina pot ser-ne la quantitat. Perquè s'està estudiant "a nivell tècnic" i perquè l'abordatge del sensellarisme ha de ser "global, consensuat per a tota Catalunya i amb visió municipal".
Ara per ara, el Govern aporta uns 140.000 euros a La Sopa, situada al Barri Vell. A Girona, el Departament de Drets Socials destina aquest any 713.534 euros per atendre el sensellarisme. D'aquests, 298.000 són per al programa Sostre 360 (destinat a joves indigents d'entre 18 i 25 anys). I els 424.814 euros restants, dins els quals s'hi inclou el finançament de La Sopa, per a diferents accions vinculades amb el sensellarisme.
Més enllà de Girona
Durant la trobada a l'Ajuntament, l'alcalde de Girona també ha aprofitat per parlar amb la consellera sobre el futur centre de baixa exigència per a indigents. Ha d'atendre persones sensesostre que no s'acullin a programes socials. Inicialment, s'havia parlat que podia donar cabuda a una vuitantena de persones.
Lluc Salellas, però, ja va plantejar aquest estiu que Girona no hagués d'acollir-lo sí o sí. Sobretot, tenint en compte que a la ciutat ja hi ha La Sopa, i que el futur centre de baixa exigència no ha de donar servei no només a la ciutat (sinó a tota l'àrea urbana i, fins i tot, a la demarcació).
Sobre aquest projecte, la consellera de Drets Socials ha explicat que la Generalitat està estudiant altres llocs, més enllà de la ciutat, per acollir aquest centre destinat a indigents. "Ara mateix no podem concretar-ne una ubicació concreta, però sí que tenim converses amb molts ajuntaments per veure quines són les seves necessitats i també la seva predisposició a acollir aquests equipaments", ha dit Mònica Martínez Bravo. "Perquè a vegades sembla que ningú els vulgui construir, i aquesta no és la realitat; hi ha molts alcaldes i alcaldesses compromesos a donar resposta al sensellarisme", ha precisat la titular de Drets Socials.
Per últim, la consellera ha explicat que, tot i que la llei per abordar el sensellarisme estigui en tràmits parlamentaris, el Govern "no vol esperar que sigui una realitat per poder posar a disposició de tots els ajuntaments els recursos necessaris per abordar aquesta qüestió".
Després de la reunió a l'ajuntament, l'alcalde i la consellera també han fet una visita a Girona Est. Perquè, precisament, durant la trobada Lluc Salellas també ha aprofitat per explicar a Mònica Martínez Bravo el pla integral per transformar aquests barris. "És un projecte que vam presentar aquest juny, i del qual n'estem en converses i negociacions amb Presidència de la Generalitat; durant la reunió, també l'hem pogut compartir i explicar", ha conclòs l'alcalde de Girona.
