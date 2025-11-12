Josep Calbó, Albert Ruda i José Manuel Fernández-Real es presenten a les eleccions del rectorat de la UdG
Les votacions es duran a terme el 27 de novembre
Josep Calbó, Albert Ruda i José Manuel Fernández-Real són els tres candidats que s’han presentat a les eleccions del rectorat de la Universitat de Girona (UdG). Calbó és catedràtic de Física i president del consell assessor del Servei Meteorològic de Catalunya. Ruda és jurista, professor agregat de Dret Civil i exdegà de la Facultat de Dret (2016-2024). Fernández-Real és metge, catedràtic i degà de la Facultat de Medicina. El successor de l’actual rector, Quim Salvi, es decidirà el 27 de novembre mitjançant la votació electrònica. Si fos necessària una segona volta, es celebraria el 12 de desembre. Per primera vegada, complint la llei del sistema universitari, el guanyador ocuparà el càrrec durant un únic mandat de sis anys improrrogables.
Després de proclamar els candidats al rectorat, Calbó, Ruda i Fernández-Real hauran de presentar els seus respectius programes de govern el pròxim 19 de novembre. Aquest mateix dia començarà la campanya electoral i s’allargarà fins al 25 de novembre.
El dia de reflexió serà l’endemà, el 26, i el dijous 27 se celebraran les votacions. Seran de manera electrònica i es podrà exercir el vot entre les nou del matí i les sis de la tarda. En cas que sigui necessari fer una segona volta, la nova jornada de votació serà el divendres 12 de desembre.
D'acord amb la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU, de 2023), el nou rector de la UdG serà al capdavant de la institució per un únic mandat de sis anys improrrogables i no renovables, per la qual cosa no podrà optar a la reelecció.
L’actual rector, Quim Salvi, ha liderat la UdG els darrers vuit anys, en dos mandats consecutius de quatre anys cadascun. Salvi va guanyar les eleccions a finals de 2017 i va ser reelegit el 2021.
Tres candidats a la rectoria
El termini per presentar les candidatures a rector de la UdG van finalitzar aquest dimarts i s'hi han presentat tres docents.
Josep Calbó Angrill és físic, llicenciat en Ciències Físiques (UB, 1988) i doctor en Ciències (UPC, 1993). A més, és catedràtic de Física a la UdG, especialitzat en meteorologia, clima i canvi global. Ha estat director de l’Institut de Medi Ambient (2000–2003) i vicerector en diferents etapes; és membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans i president del Consell Assessor del Servei Meteorològic de Catalunya.
Albert Ruda González és jurista, llicenciat en Dret (UdG, 1997) i doctor europeu amb premi extraordinari (UdG, 2006). És professor agregat de Dret civil i exdegà de la Facultat de Dret (2016–2024). A més, ha publicat més de 170 treballs i col·labora en xarxes europees de dret privat i responsabilitat civil.
José Manuel Fernández-Real és metge, especialista en Endocrinologia i Nutrició (UB/Hospital de Bellvitge). És catedràtic i el degà de la Facultat de Medicina de la UdG. A més, és el cap de la secció d’Endocrinologia i Nutrició a l’Hospital Josep Trueta, és investigador a l’IDIBGI i al CIBEROBN, i està especialitzat en obesitat, diabetis, metabolisme i microbiota intestinal. També ha estat guardonat amb el premi Institut Danone–Dr. Carles Martí Henneberg i el premi Fundació Lilly d’Investigació Biomèdica.
El pròxim rector de la UdG serà el sisè a ocupar el càrrec després de Josep Maria Nadal (1992-2002), Joan Batlle (2002-2005), Anna Maria Geli (2005-2013), Sergi Bonet (2013-2017) i Quim Salvi (2018-2025).
