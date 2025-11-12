L'Ajuntament de Girona diu que serà "valent" si cal talar més plàtans de la Devesa
S'estudiran els 2.500 arbres que hi ha al parc per analitzar la seva situació i si cal actuar i es farà una poda important la zona de la copa dels exemplars caiguts a tocar del canal dels jardins de la Devesa
L’Ajuntament de Girona assegura que estarà disposat a ser “valent” si cal acabar talant més arbres al parc de la Devesa per motius de seguretat. Ho ha afirmat el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot al mateix punt on recentment ha caigut un exemplar de grans dimensions, d'entre trenta i quaranta metres d'alçada i unes quatre tones de pes. Tenia prop de cent anys.
Cot ha explicat que ja s’ha decidit talar un arbre situat a prop del que va caure (està ubicat a davant de l'entrada de l'equipament que utilitza l'Associació de Veïns de la Devesa- Güell, a la Rosaleda). També ha assenyalat que es rebaixarà la copa de diversos arbres del voltant per reduir el risc de noves caigudes. Paral·lelament, el consistori treballa en un estudi a més gran escala per determinar quins exemplars presenten un risc elevat i quines actuacions caldrà dur-hi a terme en els pròxims anys.
“El risc mai serà zero, però el volem minimitzar al màxim possible”, ha remarcat el regidor. “Si convé, serem valents”.
Després de la caiguda de l’arbre la matinada de dissabte, tal com va avançar la web de Diari de Girona, els serveis tècnics municipals van començar a analitzar l’estat de l’arbrat de la zona amb el suport de l’empresa que gestiona la Devesa, Doctor Arbol. Les primeres conclusions apunten que un dels arbres que hi ha davant l’edifici de la Rosaleda presenta un risc més elevat i, per això, es procedirà a talar-lo “És l’arbre que pot tenir el risc més elevat i, a més, es troba sobre un edifici; si caigués, l’afectació material seria segura”, ha argumentat Cot.
Pel que fa a la resta d’arbres del voltant, s’hi faran podes tècniques per rebaixar la copa, el volum i el pes. L’objectiu és reduir la probabilitat que una ventada forta o els efectes combinats de la sequera i la compactació del sòl provoquin noves caigudes.
Sequera, canal sec i sòl compactat
El regidor ha remarcat que les causes del que passa a la Devesa són multifactorials i que no n’hi ha prou mirant quin arbre sembla “més tort” o “més sec”.
Segons Cot, una part important del problema que han trobat en els dos exemplars caiguts a l'entorn del canal entre el juny i el novembre ha estat la discontinuïtat hídrica que han patit alguns exemplars situats entre el canal –que ha estat dos anys sense aigua per la sequera– i una zona molt trepitjada del parc. D’una banda, les arrels que toquen el canal han passat de tenir molta aigua a patir estrès hídric, cosa que les ha fet més rígides i ha modificat l’estructura interna dels arbres. De l’altra, la banda on trepitja constantment la gent presenta un sòl fortament compactat, que dificulta que les arrels s’estenguin de forma horitzontal.
Els primers anàlisis apunten que en alguns casos les arrels acaben fent-se molt rodones i molt verticals, cosa que incrementa el risc de caiguda. A més, aquests arbres estan més aïllats que els que es troben al centre del parc, on les arrels es connecten entre si i s’aguanten mútuament.
Desenes d’arbres podrien estar afectats
La Devesa té més de 2.500 arbres, alguns d’ells plantats fa més de 150 anys. Cot recorda que en els darrers sis anys han caigut cinc arbres al parc i que les condicions climàtiques fan preveure que “aquesta freqüència tendirà a augmentar, no només a la Devesa, sinó a qualsevol parc o bosc”. Tot i que ha remarcat que “el risc mai serà zero”, el regidor ha admès que no es tractarà només de quatre o cinc arbres: “Segurament estem parlant de desenes d’arbres que podrien estar afectats. No tots tenen un risc molt elevat, però hi ha punts del parc que hem de revisar amb molta més atenció.”
Per això, l’Ajuntament preveu fer un estudi a més gran escala al llarg de l’any vinent per determinar quins exemplars tenen un risc més alt de caiguda i decidir quines actuacions caldrà emprendre, incloent-hi la possibilitat de talar-ne alguns.
“Segurament estem parlant de desenes d’arbres que podrien estar afectats. No tots tenen un risc molt elevat, però hi ha punts del parc que hem de revisar amb molta més atenció.”
Sobre possibles crítiques
Cot ha reconegut que hi pot haver veïns que es mostrin contraris a la tala de diversos arbres, però ha insistit que la prioritat ha de ser la seguretat de les persones i la prevenció de danys materials: “El món ha canviat molt i la crisi climàtica accelera tant les causes com les conseqüències. Nosaltres hem de ser valents. Això no vol dir tallar més del necessari, sinó prendre decisions quan detectem un risc que no podem assumir.”
El regidor ha explicat que ja ha començat a compartir aquesta diagnosi amb l’associació de veïns i que la voluntat és explicar bé els motius de qualsevol intervenció sobre l’arbrat.
Taula de coordinació interna sense aturar activitats
Cot ha explicat també que el consistori ha creat una taula de coordinació interna sobre la Devesa, formada per tècnics municipals i regidors de diferents àrees, per revisar els usos del parc, el límit d’activitats que pot assumir i les necessitats de preservació ambiental.
Tot i aquest replantejament, el govern municipal no es planteja, de moment, aturar les fires ni les activitats que es fan al parc - com el mercat o les atraccions de les Fires o concerts, encara que sí que estudia quantes fires i quines activitats són compatibles amb la preservació de l’espai. “No volem una Devesa morta, però sí una Devesa dins del seu límit”, ha resumit Cot, que ha insistit que els impactes d’una cursa puntual no són els mateixos que els d’una fira que dura una setmana.
El món ha canviat molt i la crisi climàtica accelera tant les causes com les conseqüències. Nosaltres hem de ser valents. Això no vol dir tallar més del necessari,
Reutilitzar la fusta per a mobiliari urbà
Pel que fa a les restes de l’arbre caigut i del que s’ha de talar, Cot ha detallat que no es retiraran de manera immediata perquè el procés pot trigar uns dies, però ha destacat que la fusta s’aprofitarà al màxim.
L’Ajuntament preveu utilitzar-la per fer mobiliari urbà, en la línia del que ja s’ha fet al Parc del Migdia i en el marc del projecte de la Vora. Segons el regidor, aquest tipus de bancs agraden a la ciutadania i permeten donar un segon ús als arbres que s’han hagut de retirar.
Sobre aquest arbre i l'altre que va caure, una part es deixen a prop per conscienciar la ciutadania i es podrien posar plaques informatives.
- El problema de la Rosalía
- Ni als 30 ni als 50: aquest és el moment més infeliç de la vida, segons experts
- Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus
- El centre privat que naixerà de la fusió entre Les Alzines i el Bell-lloc obre el procés de reserva de places
- Apallissen un home a Blanes després que gairebé l'atropellessin i ell els ho recriminés
- El Suprem confirma 32 anys de presó a l'acusat de matar un home d'un tret a Calonge per segrestar una dona i violar-la
- Operació policial dels Mossos a les comarques gironines contra una trama d'estafes immobiliàries
- Alerten de la presència de rates al barri del Pla de Palau-Sant Pau de Girona