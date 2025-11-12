La policia desmunta el campament del parc Central de Girona per comprovar si els seus membres poden demanar asil
Tots els integrants han accedit i han marxat amb les seves pertinences amb l'objectiu d'entrar al programa de Creu Roja
La Policia Nacional ha desmuntat el campament de sol·licitants d'asil que hi ha al parc Central de Girona per comprovar si els seus membres poden accedir a l'estatus de refugiat. Els integrants, la immensa majoria de Mali, han recollit les seves pertinences personals i han accedit a l'oferiment dels agents. L'objectiu és identificar-los i comprovar si poden demanar asil a l'Estat i tenir accés al programa de Creu Roja. A la zona on estaven acampats només han quedat alguns matalassos i roba en bosses que no cabia als cotxes policials, però la vintena de persones ja no hi són. L'actuació policial s'ha produït pels volts d'un quart d'onze i sense cap incident. També hi han col·laborat agents de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra.
- El problema de la Rosalía
- Orriols es planteja treure Ripoll del sistema comarcal de recollida de residus
- Ni als 30 ni als 50: aquest és el moment més infeliç de la vida, segons experts
- El centre privat que naixerà de la fusió entre Les Alzines i el Bell-lloc obre el procés de reserva de places
- Apallissen un home a Blanes després que gairebé l'atropellessin i ell els ho recriminés
- El Suprem confirma 32 anys de presó a l'acusat de matar un home d'un tret a Calonge per segrestar una dona i violar-la
- Operació policial dels Mossos a les comarques gironines contra una trama d'estafes immobiliàries
- Alerten de la presència de rates al barri del Pla de Palau-Sant Pau de Girona