La policia desmunta el campament del parc Central de Girona per comprovar si els seus membres poden demanar asil

Tots els integrants han accedit i han marxat amb les seves pertinences amb l'objectiu d'entrar al programa de Creu Roja

Les imatges del desallotjament del campament del Parc Central / Gerard Vilà/ACN

Girona

La Policia Nacional ha desmuntat el campament de sol·licitants d'asil que hi ha al parc Central de Girona per comprovar si els seus membres poden accedir a l'estatus de refugiat. Els integrants, la immensa majoria de Mali, han recollit les seves pertinences personals i han accedit a l'oferiment dels agents. L'objectiu és identificar-los i comprovar si poden demanar asil a l'Estat i tenir accés al programa de Creu Roja. A la zona on estaven acampats només han quedat alguns matalassos i roba en bosses que no cabia als cotxes policials, però la vintena de persones ja no hi són. L'actuació policial s'ha produït pels volts d'un quart d'onze i sense cap incident. També hi han col·laborat agents de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra.

