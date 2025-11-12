Protecció Civil impulsa a Girona un espectacle per fomentar l’autoprotecció infantil
L’obra "Les aventures del Risquet" s’ha representat a la biblioteca Carles Rahola en el marc d’un programa que recorrerà dotze equipaments del territori
La biblioteca Carles Rahola de Girona ha acollit aquest dimecres la representació de Les aventures del Risquet, un espectacle adreçat al públic infantil que combina teatre, música i consells de seguretat. La iniciativa, impulsada per Protecció Civil de la Generalitat i la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques, té per objectiu fomentar la cultura de l’autoprotecció i acostar als infants els conceptes bàsics sobre el risc i les emergències.
A la sessió hi han assistit la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, i el director general de Promoció Cultural i Biblioteques, Xavier Fina, que han subratllat la importància d’introduir la prevenció i la seguretat en l’àmbit educatiu i cultural.
L’activitat ha anat a càrrec de la companyia Mai Tant Teatre sota la direcció de Blai Castell. L’espectacle inclou quatre històries curtes i senzilles basades en els contes publicats per Protecció Civil, que aborden situacions quotidianes com les fortes pluges, la seguretat a la platja, el risc químic o la conducta a seguir durant les colònies escolars. El protagonista és el Risquet, un titella que, amb l’ajuda de dos actors, transmet als nens missatges clars i pràctics sobre com reaccionar davant de possibles emergències.
Dotze representacions programades a biblioteques públiques
La funció d’avui ha estat la tercera d’un total de dotze representacions programades a biblioteques públiques de tot Catalunya. El cicle va començar el 4 de novembre a l’Hospitalet de l’Infant, va continuar el 5 a Cubelles, i arribarà els pròxims dies a Ripoll (13 de novembre), Tremp (19), Deltebre (20), Roses (21), Sort (22), Lleida (25), Sant Quirze del Vallès (26), Tarragona (28) i al Carmel de Barcelona (29).
L’any 2024, la Direcció General de Protecció Civil ja havia distribuït a 443 biblioteques públiques de Catalunya els contes d’en Risquet, com El Risquet va a la platja, El Risquet i les fortes pluges o El Risquet i el risc químic, així com el llibre La petita història de la Protecció Civil, il·lustrat per Pilarín Bayés. Aquesta nova activitat dona continuïtat a aquella iniciativa i aposta per un format més vivencial i teatral per seguir promovent la prevenció i la seguretat entre el públic infantil.
