El subdelegat del Govern sosté que "ens agradaria parlar de la fi del campament del parc Central però segurament en vindran més"
Ara, passen la pilota a l'Ajuntament de Girona: "Esperem que les properes persones que vinguin puguin ser ateses de la forma més adequada i que no s'hagin d'estar al carrer"
Després que aquest matí la Policia Nacional hagi desmantellat el campament de sol·licitants d'asil instal·lat des del juliol de l'any passat al parc Central per comprovar si els integrants poden accedir a l'estatus de refugiat, el subdelegat del Govern de l'Estat a Girona, Pere Parramon, ha comparegut per explicar que "ens agradaria que l'actuació d'avui permetés parlar de la fi del campament, però segurament en vindran més perquè Girona és la gran ciutat més propera a la frontera que els permet el pas a França i a Bèlgica, i és evident que hi ha alguna xarxa de comunicació entre ells".
L'operatiu d'aquest matí, que ha assegurat que "no és una acció reactiva sinó que forma part d'una altra fase del treball que estem fent des de fa mesos", ha permès traslladar les 18 persones que quedaven a les dependències de la Policia Nacional per fer els tràmits que els han de permetre, si compleixen els requisits, entrar al programa d’acollida del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que gestiona la Creu Roja, i que els proporciona automàticament un primer sostre d’emergència en hostals de Girona, l’Estartit, Figueres i la Jonquera.
La subdelegació ha al·legat que han accelerat la "neteja" del parc Central perquè "s'acosten moments climatològicament durs i volíem complir amb la part que ens pertoca, que és la regularització administrativa d'aquestes persones", mentre que fonts de la Policia Nacional apunten que és una qüestió humanitària i de salut pública per la insalubritat de la zona. Algunes d'aquestes persones, però, ja tenien cita per sol·licitar l'asil. "Ho hem accelerat per agilitzar el tràmit", ha admès Parramon.
Amb tot, ha descartat que l'alarma social generada pels fets delinqüencials que s'han produït a la zona en les darreres setmanes hagin estat una "pressió afegida" per decidir l'actuació perquè "sabem que els cossos policials estan fent la seva feina".
Ara, passen la pilota a l'Ajuntament de Girona: "Si en venen més, que vindran, esperem que puguin ser atesos per l'Ajuntament de la forma més adequada i que no s'hagin d'estar al carrer". I és que "la competència de gestió de via pública i sensellarisme és seva, independentment de la situació administrativa que tinguin aquestes persones", ha defensat.
"Acabar amb el sensellarisme"
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha assenyalat a través de X que "no volem que ningú hagi de viure al carrer" i s'ha compromès a posar "el que estigui de la nostra banda per acabar amb el sensellarisme", tot i que ha volgut deixar clar que "és un repte gran que vol de la col·laboració de totes les administracions". Salellas ha remarcat que "avui s’ha pogut desallotjar el campament i els sol·licitants d’asil ja es poden acollir als programes d’ajuda a refugiats" i ha recordat que "mentre això no s’ha formalitzat, des de serveis socials de l’Ajuntament hem procurat uns mínims mitjans de vida digna, tals com menjar i higiene".
Per la seva banda, la vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha celebrat a través d'un comunicat que "finalment" la Policia Nacional hagi actuat al parc Central "després de setmanes de deixadesa i de pressió institucional". També ha insistit que la seguretat i la convivència "no poden dependre de la improvisació" i ha retret la "inacció" del govern espanyol. En aquest sentit, ha lamentat la "falta de coordinació i d’actuació" del govern espanyol i de la Subdelegació del Govern a Girona, que durant setmanes “han mirat cap a una altra banda mentre diverses persones dormien al carrer, sense cap tipus d’assistència”.
Més de 1.400 peticions d'asil
La subdelegació del Govern a Girona ha tramitat 1.419 peticions d'asil en el conjunt de la província de Girona, des de l'1 de gener fins al 31 d'octubre. D'aquestes, 419 provenen de països subsaharians (252 són de Mali). Tot i això, la subdelegació no disposa de dades desglossades pel que fa a les peticions que han rebut dels acampats al parc Central (ni de les que han desestimat, però admet que "la xifra és residual"). Els que no reben l'asil, "procuren" que siguin atesos per ONGs.
Amb tot, el subdelegat del Govern ha assegurat que les persones que han passat pel parc Central han anat "rotant" i "no han superat les 25 persones". En aquest sentit, ha defensat que "mai han estat sempre els mateixos per la col·laboració entre les diverses administracions". Amb tot, ha volgut deixar clar que "totes les peticions d'asil són ateses i, cada vegada que els Serveis Socials de l'Ajuntament ens han fet arribar el llistat de persones ateses, la Policia Nacional els ha donat cita en qüestió d'hores o molt pocs dies per poder-los fer la documentació i saltar al programa de la Creu Roja". En aquest sentit, Parramon també ha explicat que "des que vam rebre el pic de peticions a la primavera vam reformular els procediments per ser més ràpids i millorar la nostra resposta".
