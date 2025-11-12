El Trueta i el Santa Caterina activen unitats per prevenir noves fractures en persones amb fragilitat òssia
Entre gener i octubre han atès 458 pacients
Els hospitals Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt han activat unitats multidisciplinàries per prevenir noves fractures en persones amb fragilitat òssia. Davant l'envelliment progressiu de la població i l'augment de fractures osteoporòtiques, els dos hospitals han posat en marxa les Unitats de Coordinació per a la Prevenció Secundària de Fractures per Fragilitat. La iniciativa s'emmarca en el desplegament del Pla Director de les Malalties Reumàtiques i de l'Aparell Locomotor (PDMAL) del Servei Català de la Salut. L'objectiu de les unitats, liderades pel servei de reumatologia conjunt dels dos centres, és la detecció proactiva de pacients amb fractures de maluc o vertebrals i aplicar mesures per reduir el risc de noves lesions.
Les unitats, liderades pel Servei de Reumatologia conjunt dels dos centres, tenen com a objectiu la detecció proactiva de pacients amb fractures de maluc o vertebrals relacionades amb la fragilitat òssia. La finalitat és garantir un seguiment especialitzat i aplicar mesures de prevenció per reduir el perill de noves fractures i millorar la qualitat de vida de les persones afectades. Des de gener fins a octubre de 2025 han atès un total de 458 pacients.
Segons informen en un comunicat, tot i que el lideratge clínic i organitzatiu recau en reumatologia, el funcionament d'aquestes unitats es basa en la col·laboració estreta amb els serveis de traumatologia, les unitats de convalescència i, de manera destacada, amb les infermeres gestores de casos. Cada hospital compta amb una d'aquestes professionals, clau en la detecció precoç dels pacients, la coordinació de les visites i l'establiment d'itineraris de seguiment personalitzat i continuat.
Aquest enfocament multidisciplinari permet optimitzar els recursos sanitaris i reduir tant la morbiditat com la mortalitat associades a les fractures per fragilitat, apostant per un model preventiu, integral i sostenible.
Circuits coordinats
El model implantat parteix d'una base comuna, tot i que els circuits s'han ajustat a les necessitats específiques de cada hospital. Així, han dissenyat una agenda assistencial compartida entre tots els professionals implicats, integrada a la història clínica per assegurar la continuïtat i la traçabilitat dels casos.
Amb la posada en marxa de les unitats, els centres compleixen l'objectiu PDMAL-2 relatiu a la seva creació i s'encaminen cap a la segona fase del projecte: garantir el seguiment actiu dels pacients amb fractures de maluc i vertebrals dins d'aquestes unitats especialitzades.
Al comunicat ressalten que, amb aquesta iniciativa, els dos centres consoliden una estratègia sòlida i sostenible per prevenir fractures per fragilitat, situant el Servei de Reumatologia com a referent en l'abordatge integral de les malalties osteoporòtiques.
