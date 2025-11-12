La UdG acull un projecte pioner sobre el futur de la democràcia
La professora Yanina Welp s’incorporà a la Universitat de Girona amb una iniciativa finançada pel Consell Europeu de Recerca
Redacció
La professora Yanina Welp s’incorporà a la Universitat de Girona (UDG) amb un projecte pioner sobre el futur de la democràcia, finançat pel Consell Europeu de Recerca (ERC). La UdG serà una de les quatre institucions d'acollida, concretament el Grup de Recerca de Ciència Política que dirigeix el professor Salvador Martí i Puig. En aquesta convocatòria, s’han obtingut sis projectes d’entre les més de mil candidatures.
El projecte Popular Government in Global Perspective: History, Principles, Institutions, and Experimentations (POPGOV) pretén repensar i qüestionar la manera com entenem la democràcia, partint del diagnòstic que el govern representatiu, tot i ser la norma democràtica global, sovint es fonamenta en premisses elitistes que allunyen la ciutadania del poder.
L’objectiu del projecte és reobrir la imaginació democràtica col·lectiva, explorant visions alternatives —passades i presents, occidentals i no occidentals— sobre com les persones poden participar efectivament en l’autogovern. La beca aconseguida és de sis anys.
L’equip combina perfils altament complementaris, on els investigadors principals (IPs) són el filòsof polític especialitzat en models de democràcia i disseny institucional Pierre-Étienne Vandamme (UCLouvain); l’expert en pensament constitucional postcolonial i inclusió democràtica a l’Índia Udit Bhatia (King’s College London); l’historiador del republicanisme radical i de les tradicions antioligàrquiques a Europa Bruno Leipold (London School of Economics); i l’especialista en institucions participatives i innovació democràtica Yanina Welp (Universitat de Girona).
La investigadora Yanina Welp té una llarga trajectòria en l’estudi de processos de participació ciutadana, innovació democràtica i política comparada. La seva recerca analitza com les institucions participatives —com referèndums, iniciatives populars o assemblees ciutadanes— transformen la relació entre ciutadania i poder polític, amb especial atenció a Amèrica Llatina i Europa. Ha estat codirectora del Centre for Democracy Studies a Zuric i ha col·laborat amb diverses universitats i organismes internacionals. És autora de llibres i articles acadèmics i participa activament en projectes que busquen reimaginar la democràcia al segle XXI.
