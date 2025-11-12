Urbanisme suspèn la part del campus de Salut a Salt, i aprova la de Girona
Falten uns documents relacionats amb l'autopista i l'aeroport, però els dos ajuntaments asseguren que això no compromet el calendari
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona ha suspès aquest dimecres matí la modificació dels tres planejaments urbanístics corresponents a l'àmbit de Salt (un també de Vilablareix) referents al nou campus de Salut. Tot això, perquè falten diferents informes sectorials relacionats amb l'autopista AP-7 i l'aeroport, que estan a prop de la zona afectada. En canvi, sí que s'ha aprovat la modificació urbanística corresponent a l'àmbit de Girona.
Tant el tinent d'alcalde i regidor d'Entorn Urbà i Habitatge de Salt, Àlex Barceló, com el regidor d'Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí, ha recalcat que la suspensió de Salt no suposarà un canvi en el calendari per la construcció del campus de Salt. "Estem dins terminis", ha assegurat Barceló, que ha afegit que la idea inicial era "tenir-ho dins el primer trimestre de l'any que ve" i entén que "això passarà".
Així, pel que fa a Girona, el pròxim pas, i ja definitiu, serà que la Comissió d'Urbanisme de Catalunya ho aprovi en la comissió que es farà el pròxim 27 de novembre. En altres situacions, sí la comissió territorial ho aprova, el projecte ja pot tirar endavant, però en l'àmbit del campus de Salut a Girona s'han modificat zones verdes i fa que s'hagi de passar per una segona aprovació a escala catalana.
A Salt, en canvi, només cal que s'aprovi en la comissió territorial, sense passar per la catalana. La pròxima se celebrarà el 17 de desembrei si aquests informes encara no estiguessin enllestits, s'hauria d'esperar a mitjan gener de 2026. Barceló, però, és optimista i assenyala que "s'esperen favorables".
