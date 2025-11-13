El campus de Montilivi de la UdG es converteix en un escenari de llum, art i innovació visual
Es podran visitar setze instal·lacions en el marc del projecte "Encén Montilivi", que arriba a la quarta edició
L'entrada de l’edifici P2 de l’Escola Politècnica Superior, al campus de Montilivi de la Universitat de Girona, ha acollit aquest dijous al vespre la inauguració de la quarta edició del projecte "Encén Montilivi". Des d'aquest dijous i fins diumenge, així, el campus en un escenari nocturn de llum, art i innovació visual a partir de setze instal·lacions dissenyades i produïdes per estudiantat d'Enginyeria Elèctrica i Electrònica, amb el suport de professorat i voluntariat. L'objectiu és posar en valor l’aprenentatge basat en projectes reals, el treball interdisciplinari i la recerca aplicada.
Una d'aquestes instal·lacions és l'anomenada "Espai/Temps", la més veterana de la mostra, ja que va ser creada el 2021. També continua respecte a l'edició de l'any passat la instal·lació immersiva "Entrellat". Les altres instal·lacions són: "A tocar de la Lluna", "Alegria", "Kin Liu Mei", "Passada la mitjanit", "Papallonari", "Simofnia de llums", "Stranger Synths", "Beats, beats, beats, heartbeats", "LumLamb Encén el far", "Stranger DJ", "Stranger Walls", "La catedral de l'aire" i "Babel".
El projecte va néixer el 2022. Ho va fer amb tretze instal·lacions i tres dies de mostra i a partir de llavors s'ha anat consolidant amb la voluntat de connectar la universitat amb la ciutadania a través de llenguatges contemporanis, afavorint l'accés a formes artístiques innovadores i potenciant la relació entre coneixement, tecnologia i emoció.
Activitats paral·leles
En el marc de la mostra d’aquest, s’ha programat per divendres una xerrada a la Sala d’Actes de l’edifici 4 de l’Escola Politècnica Superior. A les quatre de la tarda el Fundador i Director General de JVV, Jordi Verdaguer, i la cap de gestió de productes de Protopixel, Ana Fernández, parlaran sobre els sistemes de regulació i plataformes de comunicació IoT.
A més, també s'ha previst fer una "Kedada" per als estudiants de la UdG els dies divendres, dissabte i diumenge a les set de la tarda al davant del P2 per tal que puguin trobar-se i fer una visita guiada a través de les instal·lacions, juntament amb estudiants de diferents graus.
