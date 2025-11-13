Cassà recull l’opinió dels autònoms per impulsar un front comú de propostes
L’Ajuntament ha concretat un llistat de vuit actuacions que vol portar a les institucions
L’Ajuntament de Cassà de la Selva ha recollit l’opinió dels treballadors autònoms del municipi amb l’objectiu d’impulsar un front comú i donar forma a un paquet de propostes que el consistori vol traslladar a les institucions. La iniciativa, coordinada des de l’Àrea de Promoció Econòmica, parteix d’una enquesta inicial al col·lectiu per identificar les necessitats més compartides i obtenir una base de suport ampli.
A partir de les aportacions recollides, l’Ajuntament ha concretat un llistat de vuit actuacions que considera prioritàries per millorar la situació del sector. Les mesures inclouen el reconeixement del paper econòmic dels autònoms, un sistema de cotització proporcional als ingressos, la simplificació de tràmits administratius, una protecció social més ajustada a la seva realitat i més facilitats per accedir a finançament. També s’hi incorporen propostes de formació i acompanyament empresarial, polítiques de cooperació entre professionals per compartir recursos i mecanismes per garantir el cobrament de factures en els terminis acordats.
El consistori preveu continuar el procés durant els pròxims mesos amb reunions sectorials per aprofundir en les problemàtiques de cada activitat i valorar possibles vies de col·laboració amb l’administració local. Paral·lelament, treballa en la creació d’una plataforma d’adhesió oberta a autònoms, empresaris i ciutadania per ampliar la base de suport del front comú.
"Problemes reals del dia a dia"
Segons el regidor de Promoció Econòmica, Àlex Font, l’objectiu és “donar força institucional a unes demandes que responen a problemes reals del dia a dia” i avançar cap a “un sistema més just i adaptat a la realitat dels petits negocis”. L’alcalde, Pau Presas, subratlla que Cassà “té una llarga tradició emprenedora” i defensa que el municipi vol disposar de “més eines i menys burocràcia” per dinamitzar l’economia local.
L’Ajuntament considera que aquest front comú ha de servir per fer visibles les necessitats del col·lectiu i reforçar la posició del sector davant les administracions responsables de les reformes estructurals.
