Dia Mundial de la Diabetis
Anna Cardos, responsable de l'ADC de les comarques gironines
El Dia Mundial de la Diabetis se celebra cada 14 de novembre amb l’objectiu de donar a conèixer aquesta malaltia i sensibilitzar la societat. La data no és escollida a l’atzar: commemora el naixement de Frederick GrantBanting, un dels científics que va descobrir la insulina l’any 1922, un medicament clau en el tractament de la diabetis.
Aquesta jornada forma part dels anomenats Dies Internacionals, que serveixen per informar la població, fer-nos veure als mitjans i als governs, i mobilitzar recursos per a fer front a problemes que afecten milions de persones arreu del món, com la salut, els drets humans o el desenvolupament sostenible.
El símbol del Dia Mundial de la Diabetis és un cercle blau, que representa la unitat mundial en la lluita contra la malaltia. El color blau simbolitza el cel i la bandera de les Nacions Unides, recordant-nos que es tracta d’un problema global que ens implica a tots.
Amb aquesta commemoració es vol transmetre un missatge clar: la diabetis es pot prevenir, controlar i tractar, però cal conscienciació, informació i acció per part de tothom —ciutadania, institucions i professionals de la salut— per millorar la qualitat de vida de les persones afectades.
La diabetis és una malaltia que provoca un excés de sucre (glucosa) a la sang. Això passa perquè el cos no pot utilitzar correctament la glucosa, que és la nostra principal font d’energia. En comptes d’entrar a les cèl·lules per aportar-los energia, la glucosa es queda a la sang, i això pot causar complicacions greus de salut si no es controla adequadament.
N’existeixen diversos tipus, però els més comuns són:
Diabetis tipus 1, que acostuma a aparèixer en edats joves i requereix tractament amb insulina des del primer moment.
Diabetis tipus 2, més habitual en adults i sovint relacionada amb factors com l’estil de vida o la genètica.
Activitats a Girona per commemorar el Dia Mundial de la Diabetis
Des de l’Associació de Diabetis de les Comarques Gironines estem organitzant la celebració del Dia Mundial de la Diabetis 2025, que tindrà lloc el 14 de novembre. L’objectiu és donar visibilitat a la malaltia, sensibilitzar la població i continuar amb la nostra tasca d’acompanyament, suport i defensa de les persones amb diabetis.
Aquest any durem a terme dues activitats principals:
1. Carpes informatives a Girona ciutat – 14 de novembre. Muntarem dues carpes informatives amb la col·laboració d’infermeres voluntàries, estudiants d’infermeria i de medicina de la Universitat de Girona i voluntariat de l’associació.
Les carpes estaran situades a la Plaça Miquel Santaló i al carrer Emili Grahit, 77 (davant la Facultat de Medicina - Facultat d’Infermeria)
S’hi oferiran proves gratuïtes de glucosa en sang i assessorament dietètic i nutricional per a totes les persones que s’hi acostin.
2. Sortida familiar – 16 de novembre. El diumenge 16 de novembre organitzarem una sortida familiar oberta a tothom, una jornada per compartir experiències, vivències i suport emocional entre persones amb diabetis i les seves famílies, tot fomentant la convivència i la vida activa.
Cada persona amb diabetis conviu diàriament amb una realitat sovint invisible per a molts. El 14 de novembre és una oportunitat per mirar més enllà dels números, per entendre, empatitzar i sobretot per actuar.
Tothom pot sumar-s’hi. Per una societat més informada, més solidària i més saludable.
Podeu contactar amb la nostra entitat a través de la web www.adc.cat o a l’Hotel d’Entitats - CCC Girona, al carrer de la Rutlla.
- Ni als 30 ni als 50: aquest és el moment més infeliç de la vida, segons experts
- El problema de la Rosalía
- Desvien trànsit cap a la Garrotxa per evitar el coll d’embut dels diumenges a Ripoll
- David Bustamante revela la rutina de la seva transformació física: 'Això és el que elimina més greix
- Comença l'extracció de sorra de Palamós per transvasar-la i estabilitzar les platges de Sant Antoni
- La Generalitat amplia la línia de subvencions per a la retirada d'amiant a Girona facilitant la gestió del material
- Els Agents Rurals denuncien un productor de plaques de guix per abocar-les en terreny forestal a Vall-llobrega
- Receptes de tardor: Quatre receptes sorprenents amb carbassa