Girona publica un llibre sobre la història social, econòmica i ambiental de les Hortes de Santa Eugènia
L’edició d’aquest treball, elaborat a partir d’un estudi de la Universitat de Girona, forma part del projecte “Menja’t Girona”
Redacció
L’Ajuntament de Girona ha incorporat al seu catàleg d’edicions la publicació Les Hortes de Santa Eugènia. Fitxes temàtiques d’interpretació socioambiental, elaborada a partir d’un estudi fet per la Universitat de Girona en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació “Menja’t Girona”.
El llibre, en quatre idiomes, està dividit en setze fitxes temàtiques que tracten aspectes històrics, socials, ambientals, econòmics i urbanístics de les Hortes de Santa Eugènia, com per exemple les grans fases de l’ocupació del sòl, els aiguamolls de les hortes, els cultius antics, la propietat i els masos, la séquia Monar i la xarxa de recs, entre d’altres.
El terreny ocupat per les hortes ha estat cultivat durant segles, la seva topografia és plana i la vegetació tradicional són arbres i fruiters a la zona agrícola i deveses al marge del riu Ter. Tot l’àmbit de les Hortes de Santa Eugènia està regat, a través de petits canals, per l’aigua que prové de la séquia Monar, documentada des del s. X. La séquia ha garantit la riquesa i productivitat agrícola i industrial d’aquest terreny al llarg dels segles fins a l’actualitat. Les hortes presenten un potencial enorme per la seva imatge paisatgística, el seu ús sociocultural, la seva vessant pedagògica i el seu gran valor mediambiental i ecològic.
Amb aquesta publicació, per tant, es pretén donar a conèixer a la ciutadana el recorregut històric de l’espai en un sentit ampli per comprendre i difondre les característiques passades i actuals i, així, poder proposar relats i escenaris prospectius que construeixin les hortes del futur.
“Les Hortes de Santa Eugènia esdevenen un escenari imprescindible de la ciutat de Girona. La interacció sociocultural, fruit de les diverses activitats que s’hi han desenvolupant al llarg de la història, sumada a la riquesa que aporten la vegetació tradicional, els conreus i els boscos mediterranis, fan d’aquest entorn un espai únic. Un espai ideal per aquell turista de proximitat que busca desconnectar i passejar a la natura. Un turisme que combina de forma respectuosa el patrimoni, cultura, natura i benestar, que és el perfil que des de l’Ajuntament de Girona es vol captar”, ha destacat la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Girona, Gemma Geis i Carreras.
La publicació es podrà recollir de manera gratuïta a les biblioteques municipals i a l’Oficina de Turisme de Girona. També estarà penjada a la web del Menja’t Girona: www.girona.cat/menjatgirona
L’actuació s’emmarca dins de l'actuació 12 "Girona, entorn natural i immersiu" de l'eix 3 "Transició digital". El Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació “Menja’t Girona” s’inclou dins la convocatòria extraordinària del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (Exp. SED091/22/000001), finançada amb el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) del govern espanyol, a través de fons europeus NextGenerationEU. En concret, el programa representa la submesura 2 del component 14 Inversió 1 (C14.I1), Transformació del model turístic cap a la sostenibilitat, del Pla de modernització i competitivitat del sector turístic.
