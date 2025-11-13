L'antic amo del Drac Paradís obrirà un restaurant de cuina tradicional xinesa i fusió asiàtica a Girona
Estarà situat entre la plaça del Vi i el pont de Pedra i serà el segon de la família Lee, que ja té el Tofu
L'antic propietari del restaurant Drac Paradís de Girona està treballant per obrir un nou local al Barri Vell de la capital gironina. El 2022 va tancar l'establiment del polígon Mas Xirgu i, juntament, amb la seva filla va impulsar un restaurant a l'avinguda Ramon Folch, el Tofu, que havia obert un any abans. Ara, Jacky Lee vol fer un pas més i obrir un segon restaurant, en aquest cas entre la plaça del Vi i el Pont de Pedra. Uns rètols a l'exterior ja anuncien que en aquell local "alguna cosa deliciosa està a punt de passar". El negoci havia estat, anteriorment, el U35 Sushi i encara més enrere el Tony's.
El nom
El nom que ha pensat pel nou restaurant, que obrirà juntament amb un soci de Barcelona, no és definitiu però, molt probablement, serà Hoyuna. En xinès vol dir "Bona sort". Lee, que porta 38 anys a Girona, preveu fer una carta amb productes de "qualitat" i molts plats d'arrel tradicional xinesa. De "síntesi", diu. També de fusió asiàtica i mediterrània. Opta per no revelar massa però sí que hi haurà, entre molts d'altres, pinxos tibetans o mapo tofu.
Els permisos
De moment, es manté a l'espera de tots els permisos municipals per poder obrir. Li agradaria que fos abans d'acabar l'any però la burocràcia està esdeveniment un obstacle que pot provocar que aquest objectiu no sigui factible. Mentrestant està treballant per tal que, quan tingui la llicència pugui enllestir-ho en un mes. Té ja en marxa la construcció del cartell lluminós que hi haurà a l'entrada i també alguns retocs que preveu fer a l'interior en temes de decoració. Però no serà massa. Temes de pinturar, guanyar lluminositat i alguna reparació pendent.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ni als 30 ni als 50: aquest és el moment més infeliç de la vida, segons experts
- Ca l'Avi o el somni fet realitat de tres joves d'obrir el seu propi restaurant
- Gairebé 200 sol·licitants d'asil passen pel campament del parc Central
- Cheka: «Costa un temps acceptar que t’has quedat per sempre sense silenci»
- Rebenten dues furgonetes al golf de Caldes i desapareixen prop de 3.800 euros i aparells electrònics de gran valor
- El problema de la Rosalía
- Desvien trànsit cap a la Garrotxa per evitar el coll d’embut dels diumenges a Ripoll
- David Bustamante revela la rutina de la seva transformació física: 'Això és el que elimina més greix