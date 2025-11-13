Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'antic amo del Drac Paradís obrirà un restaurant de cuina tradicional xinesa i fusió asiàtica a Girona

Estarà situat entre la plaça del Vi i el pont de Pedra i serà el segon de la família Lee, que ja té el Tofu

El local on obrirà el nou establiment de cuina asiàtica.

El local on obrirà el nou establiment de cuina asiàtica. / Tapi Carreras

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

L'antic propietari del restaurant Drac Paradís de Girona està treballant per obrir un nou local al Barri Vell de la capital gironina. El 2022 va tancar l'establiment del polígon Mas Xirgu i, juntament, amb la seva filla va impulsar un restaurant a l'avinguda Ramon Folch, el Tofu, que havia obert un any abans. Ara, Jacky Lee vol fer un pas més i obrir un segon restaurant, en aquest cas entre la plaça del Vi i el Pont de Pedra. Uns rètols a l'exterior ja anuncien que en aquell local "alguna cosa deliciosa està a punt de passar". El negoci havia estat, anteriorment, el U35 Sushi i encara més enrere el Tony's.

El nom

El nom que ha pensat pel nou restaurant, que obrirà juntament amb un soci de Barcelona, no és definitiu però, molt probablement, serà Hoyuna. En xinès vol dir "Bona sort". Lee, que porta 38 anys a Girona, preveu fer una carta amb productes de "qualitat" i molts plats d'arrel tradicional xinesa. De "síntesi", diu. També de fusió asiàtica i mediterrània. Opta per no revelar massa però sí que hi haurà, entre molts d'altres, pinxos tibetans o mapo tofu.

Imatge virtual nocturna del futur establiment, amb el nom Hoyuna.

Imatge virtual nocturna del futur establiment, amb el nom Hoyuna. / DdG

Els permisos

De moment, es manté a l'espera de tots els permisos municipals per poder obrir. Li agradaria que fos abans d'acabar l'any però la burocràcia està esdeveniment un obstacle que pot provocar que aquest objectiu no sigui factible. Mentrestant està treballant per tal que, quan tingui la llicència pugui enllestir-ho en un mes. Té ja en marxa la construcció del cartell lluminós que hi haurà a l'entrada i també alguns retocs que preveu fer a l'interior en temes de decoració. Però no serà massa. Temes de pinturar, guanyar lluminositat i alguna reparació pendent.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents