Moviment Gironí reclama més places d’escola bressol i una millor planificació per evitar el tancament d’aules
La plataforma que lidera Marc Puigtió lamenta que la manca d’oferta obligui "prop de 800 famílies a recórrer a centres privats, sovint per falta d’alternatives"
Moviment Gironí reclama més places d’escola bressol i una millor planificació per evitar el tancament d’aules a la ciutat. Durant aquest mes d’octubre i principis d’aquest novembre, Moviment Gironí ha centrat la seva acció en l’àmbit educatiu. Ha visitat escoles públiques, concertades i privades, així com instituts, centres de formació reglada i no reglada, i llars d’infants de tot el municipi. A través d’aquestes trobades, han recollit de "la realitat i les preocupacions de mestres, equips directius i famílies gironines."
Assenyalen que han pogut "constatar" és que la planificació de l’educació "és un factor clau per al futur de la nostra societat, i cal una aposta ferma per garantir la qualitat de l’educació i equitat a la ciutat de Girona."
Una de les principals alertes que la plataforma que lidera Marc Puigtió ha detectat és "la manca de places públiques d’escola bressol". Recorden que "des del 2008 no s’ha creat cap nova llar d’infants municipal, tot i que la ciutat ha crescut notablement en nombre d’habitants" i posen de manifest que "aquesta manca d’oferta obliga prop de 800 famílies a recórrer a centres privats, sovint per falta d’alternatives.". El govern actual, format per un tripartit independentista (Guanyem Junts i ERC), té entre els seus 64 projectes principals del pla de mandat el d'obrir una nova escola bressol, tot i que, per ara, no s'ha portat a terme.
En concret, el punt número 8 diu: "Rebaixar ràtios i incrementar places a les escoles bressol municipals amb una nova escola bressol a l’Eixample / Pla de Palau – Sant Pau, sempre que s’aconsegueixi finançament supramunicipal per fer front a la inversió, amb un increment de places que inclogui també el primer curs del primer cicle d’educació infantil."
Des del Moviment Gironí, reclamen "noves places d’escola bressol i una millor planificació de serveis que permeti conciliar la vida familiar i laboral de les famílies gironines". "En una ciutat on cada vegada és més difícil sostenir el cost de la vida, cap família hauria de dependre de si té avis disponibles o no per poder treballar", detallen en un comunicat.
Pel que fa a l’etapa escolar obligatòria, Moviment Gironí insisteix en què" no s’ha de tancar cap aula ni cap línia educativa a Girona, ni a la pública, ni a la concertada, ni a la privada"." Hem de garantir que tots els infants i joves tinguin accés a una educació de qualitat, amb ràtios adequades i amb recursos suficients. La solució no és reduir oferta, sinó planificar millor i invertir més en educació", afirma.
Moviment Gironí considera "imprescindible revisar les taules de planificació educativa, per assegurar que el repartiment de l’alumnat i les decisions sobre les línies escolars responen a criteris de ciutat i no a desequilibris puntuals."
- Ni als 30 ni als 50: aquest és el moment més infeliç de la vida, segons experts
- Gairebé 200 sol·licitants d'asil passen pel campament del parc Central
- Ca l'Avi o el somni fet realitat de tres joves d'obrir el seu propi restaurant
- El problema de la Rosalía
- Desvien trànsit cap a la Garrotxa per evitar el coll d’embut dels diumenges a Ripoll
- David Bustamante revela la rutina de la seva transformació física: 'Això és el que elimina més greix
- Comença l'extracció de sorra de Palamós per transvasar-la i estabilitzar les platges de Sant Antoni
- La Generalitat amplia la línia de subvencions per a la retirada d'amiant a Girona facilitant la gestió del material