El projecte artístic que convida els gironins a mirar la donació d’òrgans amb esperança
L'associació Donem Girona inaugura una exposició a l'Espai Caixa que es podrà visitar fins al 17 de desembre
L'associació Donem Girona, entitat formada per persones trasplantades, donants, familiars i professionals de la salut, ha inaugurat aquest dijous al vespre l'exposició fotogràfica “Dues Vides”, a l'Espai Caixa Girona. El projecte, liderat per la doctora Núria Masnou, coordinadora de trasplantaments de l’Hospital Universitari Josep Trueta, vol oferir una mirada artística i transformadora sobre la donació d’òrgans i teixits, ressaltant-la com un acte de generositat que dóna vida després de la vida.
La mostra, que es podrà visitar fins al 17 de desembre, està formada per 18 plafons fotogràfics de gran format que simbolitzen les dues vides que pot viure un mateix òrgan: la del donant i la del receptor. Entre els protagonistes hi ha persones anònimes i figures del món cultural, esportiu i mediàtic, com els xefs Joan i Josep Roca, els actors Martí Peraferrer, David Marcé i José Corbacho, la jugadora de bàsquet Ainhoa López i el músic Babaflow, entre d'altres, que s'han sumat al projecte per solidaritzar-se. "Els seus rostres, al costat dels de donants i trasplantats, formen un mosaic de vida, esperança i compromís col·lectiu", afirmen des de l'associació.
A més dels plafons, l’exposició inclou un espai participatiu amb panells magnètics que convida els visitants a reflexionar sobre la donació, així com xerrades amb testimonis i professionals sanitaris.
Després de Girona, “Dues Vides” iniciarà un itinerari per hospitals i espais culturals de les comarques gironines durant aquest any i el vinent, amb activitats complementàries que continuaran promovent la cultura de la donació. L’objectiu de Donem Girona és fer visible la força d’aquest gest solidari i recordar que tots podem ser donants i, en qualsevol moment, necessitar una segona oportunitat de vida.
- Ni als 30 ni als 50: aquest és el moment més infeliç de la vida, segons experts
- Ca l'Avi o el somni fet realitat de tres joves d'obrir el seu propi restaurant
- Cheka: «Costa un temps acceptar que t’has quedat per sempre sense silenci»
- Gairebé 200 sol·licitants d'asil passen pel campament del parc Central
- Rebenten dues furgonetes al golf de Caldes i desapareixen prop de 3.800 euros i aparells electrònics de gran valor
- El problema de la Rosalía
- Com una petita empresa elèctrica local està transformant, des de Banyoles, la manera com s’entén i es comparteix l’energia
- Desvien trànsit cap a la Garrotxa per evitar el coll d’embut dels diumenges a Ripoll