La UdG comprarà en les "pròximes setmanes" part del convent de les Butinyanes per 2,7 milions
L'objectiu és ampliar el campus del Barri Vell que "té poca capacitat de creixement"
Es renovaran els cartells i de "Girona ciutat universitària" a les entrades i centre de la ciutat
La Universitat de Girona comprarà en les "pròximes setmanes" part del convent de les Butinyanes per 2,7 milions d'euros per ampliar el campus del Barri Vell. Ho ha anunciat el rector, Quim Salvi, en la roda de premsa que s'ha fet per explicar la feina conjunta entre l'Ajuntament de Girona i la UdG entre 2023, quan va entrar el nou govern (Guanyem, Junts i ERC), fins ara, quan Salvi deixa de ser rector després de vuit anys. La màxima autoritat de la UdG ha apuntat que el campus del Barri Vell està "molt compactat" i té "poca capacitat per créixer".
També amb "l'entesa amb la congregació religiosa" s'ha comprat cinc cases (aproximadament la meitat del complex) que en total ocupen un espai de 3.600 metres quadrats. S'hi ubicaran els serveis administratius i espais per la recerca, que ha tingut un "increment significatiu" en els últims anys. Així, es descongestionaria l'activitat a les facultats de Lletres, Turisme i Educació i Psicologia.
Ara només es farà l'adquisició. Salvi ha lamentat no tenir "prou recursos" per poder adequar el complex i no s'ha aventurat a dir quan es podria fer. La institució està a "l'expectativa" del model de finançament de la Generalitat, que ha d'incloure un pla d'inversions per les universitats, que faria que la UdG "tingués més recursos".
Després del treball conjunt entre les dues institucions s'ha pogut desencallar l'adquisició. L'alcalde, Lluc Salellas, ha explicat que quan la universitat els va anunciar que volia comprar el complex els va semblar "molt interessant". La voluntat de l'Ajuntament és que el Barri Vell sigui "actiu, viu i hi passin coses diverses".
En paral·lel també s'ha anunciat que es renovaran els cartells i els senyals que hi ha a les entrades i en alguns punts de la ciutat de "Girona Ciutat Universitària". L'objectiu és "potenciar la marca i el vincle" entre l'ajuntament i la universitat. Es renovaran, així, els tres grans cartells que hi ha a les entrades oest, nord i sud, tot i que la voluntat és que el pròxim any el cartell sigui a totes les entrades de la ciutat. A més, es col·locaran sis altres senyalitzacions a diferents punts de la ciutat.
ESTEM TREBALLANT PER AMPLIAR LA INFORMACIÓ
- Ni als 30 ni als 50: aquest és el moment més infeliç de la vida, segons experts
- Gairebé 200 sol·licitants d'asil passen pel campament del parc Central
- Ca l'Avi o el somni fet realitat de tres joves d'obrir el seu propi restaurant
- El problema de la Rosalía
- Desvien trànsit cap a la Garrotxa per evitar el coll d’embut dels diumenges a Ripoll
- David Bustamante revela la rutina de la seva transformació física: 'Això és el que elimina més greix
- Comença l'extracció de sorra de Palamós per transvasar-la i estabilitzar les platges de Sant Antoni
- La Generalitat amplia la línia de subvencions per a la retirada d'amiant a Girona facilitant la gestió del material