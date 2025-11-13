PREMIS DDG
Últims dies per a inscriure's a la gala dels premis Diari de Girona
L'acte de lliurament tindrà lloc dimarts 18 de novembre a l'Auditori
El 18 de novembre és la data escollida per al lliurament de la quarta edició dels premis que concedeix Diari de Girona. La gala tindrà lloc, a les 7 de la tarda, a la sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona i l'assistència és totalment gratuïta. Simplement, cal fer una reserva a través d'aquest enllaç. Aquest any els guardons seran per a la Fundació gironina Astrid 21, el Club Natació Banyoles, el Cinema Truffaut, l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI), el Grup Peralada i Salomó Marquès que rebrà el premi d'honor.
Els premis són organitzats per Diari de Girona i Prensa Ibérica i compten amb el patrocini de CaixaBank, Estrella Damm, Endesa, Agbar, Volvo Turismes Girona i la Universitat de Girona i amb el suport de la Generalitat i la Diputació de Girona. Aquests guardons busquen premiar l’esforç i el compromís gironí i la prova d’aquest esperit són les persones i entitats que s’han fet mereixedor d’aquest reconeixement.
Els premiats
La Fundació Astrid 21 ha estat reconeguda amb un Premi Solidari per la seva tasca exemplar en la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i diversitat funcional. El Premi Esportiu és per al Club Natació Banyoles que ha arribat al seu centenari amb una salut social i esportiva envejable, consolidant-se com un referent a Catalunya en la formació esportiva i en la promoció de la salut i l’activitat física.
Aquest any 2025, el Cinema Truffaut de Girona celebrarà els seus 25 anys. El Cinema Truffaut ha estat distingit amb el Premi Cultura en reconeixement a la seva contribució excepcional a la vida cultural de Girona i al foment del cinema com a expressió artística de qualitat. En la categoria de Premi Científic el guardó serà per l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) que ha consolidat una recerca translacional de gran qualitat, orientada a transformar el coneixement científic en avenços reals en la pràctica clínica i en el benestar de la ciutadania. El Grup Peralada ha estat distingit amb el Premi Empresa com a reconeixement a la seva trajectòria exemplar, a la seva aposta per la qualitat i la innovació, i al seu compromís ferm amb les persones i amb el territori.
I finalment, el Premi d'Honor 2025 reconeixerà la trajectòria acadèmica i humana dedicada plenament a l'educació, la recerca històrica i a la defensa dels valors pedagògics i socials que ha portat a terme Salomó Marquès i Sureda.
El jurat qualificador que ha decidit donar aquests reconeixements ha estat format per: Joaquim Nadal, president del jurat; l’alcalde de Girona, Lluc Salellas; el president de la Diputació, Miquel Noguer; el delegat del Govern de la Generalitat, Xavier Guitart; el subdelegat del Govern central, Pere Parramon; el rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi; el periodista Josep Maria Fonalleras i Maneu Fernández, Anna López i Josep Callol, gerent, directora comercial i director de Diari de Girona, respectivament.
