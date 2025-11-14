La Bonoloto deixa dos milions d'euros a Girona
L'aposta s'ha fet a l'administració del carrer Ultònia
DdG
Girona
Una aposta validada a l'Administració de Loteries número 2 de Girona, situada al carrer Ultònia, ha deixat dos milions d'euros a la ciutat. Ha encertat tots números guanyadors, que han estat 34, 45, 25, 17, 32, 18. El número complementari ha estat el 30 i el reintegrament, el 4. La recaptació ha estat de 2.412.125,50 euros.
De segona categoria (cinc encerts + complementari) hi ha tres butlletes encertants que han estat validades a l'Administració de Loteries Número 4 de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), a la Número 60 de Saragossa i a la Número 402 de Madrid.
