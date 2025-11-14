Comença la reurbanització i millora del carrer Joan Miró de Salt
Suposa una inversió superior als 41.550 euros que permetrà transformar la via en plataforma única i millorar la captació d’aigües pluvials del sector
El pròxim dilluns 17 de novembre, l’Ajuntament de Salt iniciarà les obres de transformació i millora del carrer Joan Miró de Salt per reurbanitzar-lo i convertir-lo en plataforma única. Els treballs al carrer Joan Miró, està previst que s’allarguin una setmana i l’actuació preveu la millora de la zona d’estacionament, la instal·lació d’un embornal per a la captació d’aigües pluvials, la reurbanització d’un tram amb plataforma única i, finalment, l’asfaltatge de tot l’espai. El pressupost d’aquesta obra suposarà una inversió superior als 41.550 euros.
L’obra s’allargarà des del 17 al 22 de novembre, amb afectacions parcials a la mobilitat, ja que les obres obligaran a tallar el trànsit entre les 8 del matí i les 18 hores de la tarda, durant les quals tampoc els veïns podran accedir als seus guals. Sí que serà permès l’accés als garatges que hi ha al carrer des de les sis de la tarda i fins a les vuit del matí del dia següent, però no s’hi permetrà l’estacionament.
Les obres al carrer Joan Miró s’afegiran a les millores que s’estan executant en carrers com Josep Ramis, travessera Rigau o a un tram de Torras i Bages, obres previstes totes elles en el Pla d’Asfaltatge d’aquest any 2025, en què el govern municipal ha decidit destinar prop de mig milió d’euros en el reasfaltatge de diverses vies de Salt, a banda d’intervenir en el sanejament i l’aigua potable d’alguns d’aquests carrers a través de l’empresa pública CATSA.
Recta final a les obres de Torras i Bages
De fet, la millora del tram de Torras i Bages, entre Francesc Macià i Manuel de Falla, es troba ja a la seva recta final. L’empresa responsable dels treballs indica que demà dissabte s’executarà la darrera capa d’asfaltatge, dilluns es procedirà a realitzar al pintura viària del carrer i s’espera que dimarts es pugui reobrir el trànsit. En aquest cas, els treballs s’han realitzat en dues fases, en una primera va permetre la renovació del sanejament i el primer reasfaltatge de la calçada, mentre que a la segona ha permès ampliar la vorera i renovar l’enllumenat. De fet, els treballs acabaran abans del termini previst, ja que inicialment s’havia previst la finalització de la millora d’aquest tram de carrer el 27 de novembre.
L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha destacat que “aquest pla d’asfaltatges és una aposta clara per millorar la qualitat urbana dels nostres carrers, amb diverses actuacions que responen a les necessitats veïnals i que contribueixen a fer de Salt una ciutat més accessible i a la millora de la qualitat de l’espai públic que gaudim tots els saltencs i saltenques”.
Per la seva banda, el tinent d’alcalde de Territori, Àlex Barceló, ha remarcat que “la millora del carrer Joan Miró és una intervenció molt esperada, que permetrà renovar la infraestructura, millorar la recollida d’aigües i guanyar qualitat en l’espai públic. Seguim treballant per una ciutat més funcional i pensada per a les persones com ho demostra les múltiples obres que tenim actualment en marxa al municipi de Salt”.
