Girona acull La Girotrònica, la primera fira de videojocs, tecnologia i cultura digital de la demarcació

Se celebrarà del 21 al 23 de novembre i disposarà de sales immersives, una zona de realitat virtual i espectacles

Imatge de la presentació La Girotrònica.

Imatge de la presentació La Girotrònica. / ACN

ACN

ACN

Girona

Girona acollirà la primera fira a la demarcació dedicada als videojocs, la tecnologia i la cultura digital. Es tracta de La Girotrònica, que se celebrarà entre el 21 i el 23 de novembre al Palau Firal. Al llarg del cap de setmana, s'han programat xerrades, espectacles temàtics i concursos, a banda de disposar de sales immersives i zones de realitat virtual. El tinent d'alcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, ha destacat que amb aquest esdeveniment la ciutat "s'obre pas com a referent dels videojocs i la nova economia digital". Organitzada per l'Associació d'Esports Electrònics de Girona, La Girotrònica "neix del convenciment que el videojoc és una eina de cohesió social, d'innovació i de desenvolupament educatiu", segons els impulsors.

Durant tres dies, Girona vol convertir-se en el punt neuràlgic del videojoc i la innovació tecnològica amb la celebració de La Girotrònica. El diputat d'Assistència als Municipis, Serveis Generals, Suport a Entitats Locals, Noves Tecnologies i Compra Pública de la Diputació de Girona, Joan Plana ha destacat que, entre el 21 i el 23 de novembre, "tindrem l'oportunitat de descobrir projectes que uneixen la robòtica, l'electrònica, la impressió 3D, la intel·ligència artificial i la sostenibilitat".

L'esdeveniment, que se celebrarà al Palau Firal, reunirà aficionats, professionals, empreses, centres formatius i creadors en un mateix espai. "Tothom hi té cabuda, sigui un expert o algú que tot just s'inicia en aquest món", ha afegit Plana.

Durant els tres dies, s'ha programat un ampli ventall d'activitats. Per exemple, una LAN Party amb fins a 400 participants amb el suport de Vera i Tavil o una 'Game Jam' per a 80 desenvolupadors i creadors organitzada amb El Modern, el Centre Audiovisual i Digital. A més, hi haurà una zona de videojocs i realitat virtual, espais de 'retrogaming' i simulació; sales immersives, jocs de taula, una zona d’artistes i una àrea de formació amb estands d’escoles i universitats tecnològiques.

Així mateix, el Palau Firal comptarà amb un escenari principal on se celebraran finals de tornejos, concursos i espectacles temàtics, i una zona exterior de foodtrucks amb una oferta gastronòmica variada.

També hi haurà activitats adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, serveis complementaris com traduccions en llengua de signes i zones preparades per garantir la participació de tothom.

El divendres, 21 de novembre estarà especialment dedicat als centres educatius i formatius, amb sessions i xerrades per donar a conèixer les sortides professionals del sector del videojoc i el tecnològic.

Organitzada per l’Associació d’Esports Electrònics de Girona, el projecte neix del convenciment que el videojoc és molt més que oci: és una eina de cohesió social, d’innovació i de desenvolupament educatiu. Per això, segons els impulsors, La Girotrònica aposta per una proposta transversal que connecta formació, indústria i comunitat, oferint espais per a creadors independents, estudiants, empreses i institucions educatives.

El seu objectiu és consolidar-se com una cita anual de referència a Catalunya en l’àmbit del videojoc, la formació tecnològica i la cultura digital. L’esdeveniment compta amb el suport de l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya i la participació d’escoles, universitats i empreses locals i del sector.

Girona acull La Girotrònica, la primera fira de videojocs, tecnologia i cultura digital de la demarcació

Girona acull La Girotrònica, la primera fira de videojocs, tecnologia i cultura digital de la demarcació

