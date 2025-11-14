Girona contracta 34 persones en situació d’atur a través del Programa Treball i Formació
Des del 2013, s’han ofert 476 llocs de feina mitjançant aquest projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
L’Ajuntament de Girona, a través del Servei Municipal d’Ocupació (SMO), ha iniciat aquest mes de novembre una nova edició del Programa Treball i Formació per a la participació de les entitats locals. En el marc d’aquesta acció, des del consistori s’han contractat 34 persones en situació d’atur durant un any.
El finançament captat per part de l’SMO per dur a terme aquesta convocatòria del programa Treball i Formació el 2025 ha estat de 1.206.649,76 €. Aquest import és el més gran que el SOC ha atorgat fins ara a l’Ajuntament de Girona per a la realització d’aquesta política activa d’ocupació.
Aquest serà el tretzè any consecutiu que l’Ajuntament de Girona participa en el programa Treball i Formació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). Des del seu inici l’any 2013 i fins a dia d’avui, l’Ajuntament ha donat feina a 476 persones en situació d’atur en el marc d’aquest programa i el finançament que n’ha obtingut al llarg de tot aquest temps per part de la Generalitat de Catalunya ha estat de 8.159.348,14 €.
“Tenim el ferm compromís de generar oportunitats per a tothom. Treballem tossudament per posar totes les eines i instruments al nostre abast per ajudar i acompanyar a la inserció laboral”, ha destacat la regidora de Treball de l’Ajuntament, Raquel Robert Rubio.
565 candidaturas
En aquesta edició els col·lectius de persones destinatàries que ha contemplat el SOC i que s’han contractat, han estat els següents: 12 persones en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació; 4 persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania; 7 dones que es troben en alguna de les situacions següents: en situació de violència masclista i/o en situació d’atur de llarga durada; 9 persones de 52 anys o més i 2 persones que no s'identifiquen amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui perquè se sent del gènere contrari o bé perquè la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes. Al llarg del procés de selecció d’aquests llocs de treball s’han intermediat un total de 565 candidatures i s’han fet 238 entrevistes de treball.
Les persones seleccionades estaran ubicades en diferents seccions i serveis de les diferents àrees de gestió municipal i realitzaran tasques de suport administratiu, suport logístic, dinamització comunitària, suport en intervencions socials i manteniment de la via pública entre d’altres.
Al llarg d’aquest any, les persones contractades comptaran amb el suport continuat de personal tècnic especialitzat del Servei Municipal d’Ocupació, amb l’objectiu de facilitar-los una millor adaptació al lloc de treball i un reforç competencial. A més, se’ls proveirà amb una formació de 70 hores de durada per tal que adquireixin competències professionals i bàsiques que millorin la seva ocupabilitat i la realització de les tasques necessàries per desenvolupar el lloc de treball objecte de la contractació laboral.
El Programa Treball i Formació és una política de Foment de l'Ocupació promoguda i impulsada pel SOC i finançada amb càrrec als fons rebuts del Servicio Público de Empleo Estatal del Ministeri de Treball i Economia Social, que permet que les persones en situació d'atur adquireixin experiència laboral en un entorn real de treball, i obtinguin també la qualificació i les capacitats necessàries per a la seva inserció laboral.
