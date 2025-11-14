Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona dona la benvinguda a 130 alumnes nouvinguts de secundària

Sota el lema “Ciutadans de Girona, ciutadans del món” hi han participat alumnes dels instituts Jaume Vicens Vives, Montilivi, Carles Rahola, Santa Eugènia, Ermessenda i Santiago Sobrequés, així com de les escoles Bell-lloc del Pla, Maristes i Les Alzines

Una imatge de l’acte de benvinguda d’aquest divendres.

Una imatge de l’acte de benvinguda d’aquest divendres. / Aj. de Girona

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona ha organitzat aquest divendres una jornada d’acollida adreçada a l’alumnat de secundària que ha arribat recentment a la ciutat. L’acte, que s’ha fet al Centre Cultural La Mercè i a la Copa, ha reunit prop de 130 estudiants de les aules d’acollida de nou centres gironins.

Hi han participat alumnes dels instituts Jaume Vicens Vives, Montilivi, Carles Rahola, Santa Eugènia, Ermessenda i Santiago Sobrequés, així com de les escoles Bell-lloc del Pla, Maristes i Les Alzines.

Sota el lema “Ciutadans de Girona, ciutadans del món”, el programa vol facilitar l’arribada d’aquests nois i noies, reconèixer-los com a ciutadans de ple dret i oferir-los experiències que fomentin la participació en la vida comunitària.

La primera part de l’acte s’ha desenvolupat a La Mercè, on la regidora d’Educació, Queralt Vila Vergés, ha donat la benvinguda oficial als estudiants com a nous veïns i veïnes del municipi. Cada grup ha presentat la seva aula d’acollida i ha compartit breument el seu itinerari personal fins a Girona.

Posteriorment, els participants han interpretat la cançó “Músic de carrer”, de Txarango, i s’han desplaçat fins a la Copa. Allà han pres part en jocs tradicionals i han gaudit d’una batucada a càrrec d’alumnat de la Universitat de Girona (UdG), que ha tancat la jornada amb un to festiu i de convivència.

La regidora Queralt Vila ha remarcat el paper d’aquestes aules en el procés d’integració: ha subratllat que “Girona és ciutat d'acollida, una ciutat plena d'oportunitats i de vida” i ha defensat que les aules d’acollida són “molt més que un espai per aprendre la nostra llengua i adaptar-se al nostre sistema educatiu: és un espai de coneixença, creixement i arrelament”.

TEMES

