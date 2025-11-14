Girona dona la benvinguda a 130 alumnes nouvinguts de secundària
Sota el lema “Ciutadans de Girona, ciutadans del món” hi han participat alumnes dels instituts Jaume Vicens Vives, Montilivi, Carles Rahola, Santa Eugènia, Ermessenda i Santiago Sobrequés, així com de les escoles Bell-lloc del Pla, Maristes i Les Alzines
Redacció
L’Ajuntament de Girona ha organitzat aquest divendres una jornada d’acollida adreçada a l’alumnat de secundària que ha arribat recentment a la ciutat. L’acte, que s’ha fet al Centre Cultural La Mercè i a la Copa, ha reunit prop de 130 estudiants de les aules d’acollida de nou centres gironins.
Hi han participat alumnes dels instituts Jaume Vicens Vives, Montilivi, Carles Rahola, Santa Eugènia, Ermessenda i Santiago Sobrequés, així com de les escoles Bell-lloc del Pla, Maristes i Les Alzines.
Sota el lema “Ciutadans de Girona, ciutadans del món”, el programa vol facilitar l’arribada d’aquests nois i noies, reconèixer-los com a ciutadans de ple dret i oferir-los experiències que fomentin la participació en la vida comunitària.
La primera part de l’acte s’ha desenvolupat a La Mercè, on la regidora d’Educació, Queralt Vila Vergés, ha donat la benvinguda oficial als estudiants com a nous veïns i veïnes del municipi. Cada grup ha presentat la seva aula d’acollida i ha compartit breument el seu itinerari personal fins a Girona.
Posteriorment, els participants han interpretat la cançó “Músic de carrer”, de Txarango, i s’han desplaçat fins a la Copa. Allà han pres part en jocs tradicionals i han gaudit d’una batucada a càrrec d’alumnat de la Universitat de Girona (UdG), que ha tancat la jornada amb un to festiu i de convivència.
La regidora Queralt Vila ha remarcat el paper d’aquestes aules en el procés d’integració: ha subratllat que “Girona és ciutat d'acollida, una ciutat plena d'oportunitats i de vida” i ha defensat que les aules d’acollida són “molt més que un espai per aprendre la nostra llengua i adaptar-se al nostre sistema educatiu: és un espai de coneixença, creixement i arrelament”.
- Carta d'un lector: 'Una ciutat com Girona no entenc com no li cau la cara de vergonya de no poder arreglar això
- Aquests són els municipis gironins amb més problació nouvinguda en els darrers cinc anys
- Raquel Leirós i Ánxela Soto, expertes en salut: “Tot allò que fas abans d’anar a dormir afecta el teu descans i el dia següent”
- Ca l'Avi o el somni fet realitat de tres joves d'obrir el seu propi restaurant
- Cheka: «Costa un temps acceptar que t’has quedat per sempre sense silenci»
- Destapen fraus elèctrics i irregularitats en botigues de comestibles de 10 municipis de les comarques gironines
- Rebenten dues furgonetes al golf de Caldes i desapareixen prop de 3.800 euros i aparells electrònics de gran valor
- L'antic amo del Drac Paradís obrirà un restaurant de cuina tradicional xinesa i fusió asiàtica a Girona