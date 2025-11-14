Paneque defensa a Girona el valor de les masies en la identitat del territori
La consellera clou a la UdG la jornada "Masos Vius" i reivindica la revitalització del patrimoni rural
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha defensat a Girona que les masies i els petits nuclis del país són “llocs de trobada, de cooperació i de memòria col·lectiva” i que el seu futur és essencial per entendre la identitat del territori. Paneque ha fet aquestes declaracions durant la cloenda de “Masos Vius”, la primera jornada d’intercanvi sobre la revitalització del patrimoni rural, celebrada aquest divendres a la Universitat de Girona.
La consellera ha subratllat que “la recuperació del món rural té a veure amb el patrimoni del nostre país, un patrimoni intangible que recull una part del sentit de la nostra identitat”. En aquest sentit, ha emfatitzat que la petjada humana i pagesa al bosc “forma part del llegat col·lectiu” i és un element que cal tenir en consideració a l’hora de definir futures polítiques territorials.
Generar un espai de confluència entre administracions
La jornada neix amb l’objectiu de generar un espai de confluència entre administracions, entitats, professionals i investigadors vinculats al món de la masia catalana, i d’identificar respostes als reptes que afronta el medi rural actual. Paneque ha remarcat que qualsevol nou plantejament “ha d’anar de la mà, d’una banda, de la sostenibilitat i, de l’altra, de la recuperació del treball en col·laboració, del benefici conjunt i de l’enfortiment de la comunitat”.
La consellera defensa que el futur del món rural requereix una mirada integral que combini patrimoni, paisatge i serveis. “Recuperar un poble és reintroduir la vida, treball, serveis, educació i connectivitat”, ha afirmat, tot apel·lant a la necessitat d’abordar la revitalització rural més enllà de l’àmbit arquitectònic. “Masos Vius” és la primera jornada d’aquest tipus impulsada pel Departament i reuneix actors diversos vinculats al patrimoni rural amb la voluntat de consolidar un espai estable de debat sobre els pobles, les masies i la identitat territorial.
