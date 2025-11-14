El projecte europeu BaskEUball clou a Salt amb dos dies d'activitats
L’objectiu de la iniciativa ha estat fer del bàsquet una eina per fomentar la inclusió social i educativa entre infants de diferents països europeus
L’Escola La Farga i el Pavelló de Salt han estat, dimecres i dijous, l’escenari de les activitats finals del projecte Erasmus+ BaskEUball – Basket Change Maker: Play, Include and Educate, una iniciativa que durant tres anys ha fet del bàsquet una eina per fomentar la inclusió social i educativa entre infants de diferents països europeus.
El projecte BaskEUball és una iniciativa cofinançada per la Unió Europea en el marc del programa Erasmus+ i impulsada per un consorci internacional format per una escola primària, un club de bàsquet i una organització educativa a Girona, Kaunes, a Lituània, i Nea Paramos, a Grècia. A Girona, hi participen la Universitat de Girona (UdG), el Club Bàsquet Salt i l’Escola La Farga de Salt.
Les jornades de cloenda han començat el dimecres 12 de novembre amb el 3r torneig de bàsquet BaskEUball, que ha reunit infants participants dels diferents països en una jornada de convivència i joc a l’Escola La Farga i al Pavelló de Salt. La jornada ha inclòs jocs de coneixença, actuacions de circ i partits amistosos, així com una cloenda amb l’entrega de medalles i la fotografia de grup.
D’altra banda, el dijous 13 de novembre al matí, els infants han pogut gaudir d’una visita al Barri Vell de Girona i, tot seguit, s’han dirigit al Pavelló de Fontajau per conèixer alguns dels jugadors del primer equip del Bàsquet Girona.
A la tarda ha tingut lloc l’esdeveniment final “Inclusió social i esport”, obert al públic, a l’Escola La Farga. La sessió ha començat les 17 h amb un berenar de benvinguda, seguit de la presentació dels resultats del projecte i una mostra de jocs a la pista de bàsquet. Posteriorment, s’han dut a terme píndoles d’inspiració i taules rodones centrades en temes com l’educació 360º, el paper dels clubs esportius en el territori i les polítiques públiques de finançament, per acabar amb una posada en comú i la cloenda a les 19.30 h.
"Treballar múltiples valors"
L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, va ser l'encarregat de donar la benvinguda als assistents a la cloenda del projecte. En el seu parlament, Viñas va subratllar que "el projecte BaskEUball és un exemple de col·laboració entre món universitari amb la Càtedra Tekhné, educatiu amb l'escola la Farga i esportiu amb el Club de Bàsquet Salt, una tríada que a través del bàsquet ha pogut treballar múltiples valors i aspectes educatius i que estem al final del projecte hem de saber entre tots buscar una aliança publicoprivada perquè aquest projecte o algun similar pugui tenir continuïtat".
Amb aquestes jornades, el projecte BaskEUball posa punt final a tres anys de treball compartit entre escoles, clubs i institucions educatives que han fet del bàsquet una eina de transformació social i educativa arreu d’Europa.
