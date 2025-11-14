Salt organitza una jornada de tallers gratuïts per fomentar la reutilització i la reparació de residus
N'hi ha de reparació de petits electrodomèstics, de reparació de roba i un taller de manteniment de bicis amb La Comucleta i es muntarà una parada de segona mà de roba i petit mobiliari
Redacció
L’Ajuntament de Salt se sumarà a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus amb una jornada d’activitats gratuïtes que tindrà lloc diumenge 23 de novembre, de 10.30 a 13 h, al passeig Ciutat de Girona (a l’alçada del carrer Major 164). La proposta vol conscienciar la ciutadania sobre la importància de la reutilització i la reparació com a eines per reduir la generació de residus i impulsar un model de consum més sostenible i circular.
Al llarg del matí s’hi han programat quatre tallers oberts a tots els públics. D’una banda, hi haurà un taller de reparació i transformació de roba, a càrrec de Les Cosidores de Salt, on les persones participants podran portar peces per arreglar o actualitzar i aprendran a donar-los una segona vida. També s’hi habilitarà una parada de segona mà de roba i petit mobiliari, gestionada per L’Encant de Salt, amb l’objectiu d’allargar la vida útil dels objectes i evitar que acabin convertits en residus.
Un altre dels punts destacats de la jornada serà el taller de reparació de petits electrodomèstics, impulsat per El Prestatge de Salt amb el suport de persones voluntàries especialistes. En aquest cas, caldrà inscripció prèvia per a cada aparell que es vulgui portar, a través del web municipal. No es tracta d’un servei tècnic convencional, sinó d’una activitat col·laborativa en què es reparen els aparells conjuntament i s’ofereixen diverses franges horàries per adaptar-se a les necessitats del veïnat i a la disponibilitat de les persones voluntàries.
La programació es completarà amb un taller de manteniment i reparació de bicicletes, a càrrec de La Comucleta, pensat perquè els participants aprenguin a fer petites reparacions i posin a punt la seva bici.
La jornada, organitzada per l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Salt, compta amb la col·laboració de Les Cosidores de Salt, L’Encant de Salt, El Prestatge de Salt i La Comucleta. Totes les activitats són gratuïtes i s’emmarquen en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que promou arreu del continent accions de sensibilització sobre l’ús responsable dels recursos i la reducció de residus.
La regidora de Desenvolupament Local, Núria Heras Colomer, subratlla que “a Salt apostem per accions pràctiques que empoderen la ciutadania i fomenten la sostenibilitat des del dia a dia”. Segons la regidora, aquests tallers “són una oportunitat per aprendre, compartir coneixements i reduir residus d’una manera col·lectiva i transformadora”, i agraeix la implicació de les entitats saltenques que faran possible la jornada.
