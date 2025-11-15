El PSC – Girona pel Canvi presenta al·legacions per salvar l’espai verd de Montilivi
Denuncien que el projecte de la Diputació s'ha tramitat de forma unilateral i alerten de l'impacte en mobilitat i qualitat de vida del barri
El grup municipal del PSC-Girona pel Canvi ha presentat formalment al·legacions al Pla Especial Urbanístic impulsat per la Diputació de Girona, que preveu assignar un ús administratiu a la parcel·la de Montilivi, un espai ajardinat consolidat i molt valorat pels veïns. Segons el partit, el projecte "no respon a l’interès general de la ciutat ni a cap visió estratègica compartida".
El regidor socialista Ferran Rafa ha denunciat que el pla "s’ha impulsat sense cap procés de planificació conjunta amb l’Ajuntament ni cap espai real de participació amb els veïns, que fa anys que expressen la seva preocupació legítima pel futur d’aquest espai". Afegia que “no es pot plantejar un equipament d’aquest abast com si fos una decisió tècnica o administrativa. Parlem del model de ciutat, de l’impacte en la mobilitat i de la cohesió territorial".
Els socialistes recorden que la Diputació va adquirir recentment l’edifici situat al costat de la Casa de Cultura per ampliar-hi els seus serveis, i consideren que això "obre l’oportunitat de repensar si realment és necessari construir un nou equipament administratiu a Montilivi". La parcel·la, actualment destinada a usos docents, esportius i socioculturals, podria conservar-se com a espai verd amb alternatives que respectin les demandes veïnals.
Segons Rafa, "Girona necessita un Pla Director d’Equipaments, no pedaços. Abans de decidir on s’ubica un gran equipament institucional, cal definir quin model d’equipaments volem i quina distribució territorial és més justa i sostenible. Sense això, es construeix la ciutat a trossos".
Impacte en la mobilitat
El PSC alerta també de l’impacte en la mobilitat i en la vida del barri, ja que Montilivi "ja pateix problemes d’accessibilitat i congestió" derivats del campus universitari i dels equipaments esportius. Afegir un gran edifici administratiu "només incrementarà la pressió sobre carrers, aparcament i trànsit, i fer-ho sense un estudi sòlid és irresponsable", ha assenyalat Rafa.
El grup socialista ha reconegut la implicació dels veïns de Font de l’Abella i Montilivi, que fa anys reivindiquen la preservació de l’espai verd i un procés de participació real. “Els veïns han demostrat més sentit de ciutat que les administracions que haurien de liderar aquest procés. Cal escoltar-los i incorporar-los des del principi”, ha afegit Rafa.
En les al·legacions presentades, el PSC demana aturar l’aprovació inicial del Pla Especial, iniciar una planificació conjunta entre Ajuntament i Diputació, reconsiderar la ubicació del nou equipament dins d’una estratègia global i sostenible, garantir la participació veïnal efectiva i que l’Ajuntament assumeixi el lideratge urbanístic amb criteris de transparència i cohesió territorial.
